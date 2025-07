New Psychological Thriller JOB Starring Bianca Bin and Edson Fieschi Opens in São Paulo

Enter Your Email to Unlock This Article



São Paulo, Brazil — The thought-provoking play JOB is set to debut at Teatro VIVO on August 3rd, promising an intense and thought-provoking theatrical experience. Starring renowned Brazilian actress Bianca Bin and acclaimed actor Edson Fieschi, this production explores the complex world of social media, mental health, and the ethical dilemmas of the digital age. JOB is a psychological thriller that delves into the life of Jane, a dedicated employee at a major tech company who finds herself at the center of a viral controversy. After a video captures her having a breakdown at work, Jane is placed on leave and seeks help from Loyd, a crisis therapist played by Fieschi. Their sessions become a mirror to the modern struggles of navigating the internet’s influence, mental health, and societal expectations.

Directed by Fernando Philbert, known for acclaimed works like Three Tall Women (Três Mulheres Altas) and Every Brilliant Thing (Todas as Coisas Maravilhosas), the play is based on a script by Max Wolf Friedlich, which has already captivated audiences on Broadway since its debut in 2023. The story examines two career-driven individuals from different generations and political backgrounds, sparking a dialogue about what it truly means to be a responsible citizen in the digital era.

The production is a collaboration of the same team behind the hit Prima Facie, with Luciano Borges and Edson Fieschi as producers. Fieschi also stars in the play, adding a powerful layer of authenticity to the performance. JOB premiered in September 2023 at the Soho Playhouse in New York, featuring Peter Friedman and Sydney Lemmon. It quickly gained critical acclaim, with The New York Times calling it “a sophisticated and relentless thriller,” and was nominated for numerous awards. Its success led to a Broadway run in June 2024, bringing its urgent themes to a global audience.

In São Paulo, the play will run until September 28, offering local audiences a rare opportunity to engage with a story that questions our responsibilities in a hyper-connected world. Whether you're interested in mental health, digital ethics, or compelling storytelling, JOB promises to be an unforgettable experience. Don’t miss this chance to see JOB at Teatro VIVO—an intense journey into the mind and the digital society we live in.

Starring Bianca Bing (as Jane) and Edson Fieschi (as Lloyd),

Max Wolf Friedlich's JOB opens at Teatro VIVO.

photo by Divulgação.

Fernando Philbert dirige texto de Max Wolf Friedlich que conquistou a Broadway ao debater ética, saúde mental e o submundo do universo digital no mundo contemporâneo

A instigante peça JOB está programada para estrear no Teatro VIVO em 3 de agosto, prometendo uma experiência teatral intensa e que faz refletir. Estrelada pela renomada atriz Bianca Bin e pelo aclamado ator Edson Fieschi, essa produção explora o mundo complexo das redes sociais, da saúde mental e dos dilemas éticos da era digital.

JOB é um thriller psicológico que mergulha na vida de Jane, uma funcionária dedicada de uma grande empresa de tecnologia que se encontra no centro de uma controvérsia viral. Após um vídeo mostrar ela tendo um colapso no trabalho, Jane é afastada e busca ajuda com Loyd, um terapeuta de crise interpretado por Fieschi. As sessões deles se tornam um espelho das lutas modernas de lidar com a influência da internet, a saúde mental e as expectativas da sociedade.

Dirigida por Fernando Philbert, conhecido por obras aclamadas como Três Mulheres Altas e Todas as Coisas Maravilhosas, a peça tem autoria de Max Wolf Friedlich, que já conquistou o público na Broadway desde sua estreia em 2023. A história examina duas pessoas ambiciosas de gerações e contextos políticos diferentes, estimulando um diálogo sobre o que realmente significa ser um cidadão responsável na era digital.

A produção é uma colaboração da mesma equipe por trás do sucesso Prima Facie, com Luciano Borges e Edson Fieschi como produtores. Fieschi também atua na peça, acrescentando uma camada poderosa de autenticidade à performance.

JOB estreou em setembro de 2023 no Soho Playhouse, em Nova York, com Peter Friedman e Sydney Lemmon no elenco. Rapidamente recebeu elogios da crítica, com o The New York Times chamando de “um thriller sofisticado e implacável”, e foi indicado a diversos prêmios. Seu sucesso levou a uma temporada na Broadway em junho de 2024, levando seus temas urgentes a um público global.

Em São Paulo, a peça ficará em cartaz até 28 de setembro, oferecendo ao público local uma oportunidade rara de refletir sobre nossas responsabilidades em um mundo hiperconectado. Se você se interessa por saúde mental, ética digital ou por histórias envolventes, JOB promete uma experiência inesquecível. Não perca essa chance de assistir a JOB no Teatro VIVO — uma jornada intensa pela mente e pela sociedade digital em que vivemos.

JOB

Texto: Max Wolf Friedlich

Elenco: Bianca Bin e Edson Fieschi

Direção: Fernando Philbert

Cenografia: Natália Lana

Figurinos: Ronald Teixeira

Iluminação: Vilmar Olos

Trilha Sonora: Marcelo Alonso Neves

Assessoria de comunicação: Pedro Neves / Clímax

Design gráfico: Bárbara Lana

Direção de Produção: Lilian Bertin

Coordenador Geral de Produção: Luciano Borges

Realização: Borges & Fieschi Produções Culturais.

TEATRO VIVO

De 3 de agosto a 28 de setembro

Quintas, sextas e sábados, às 20h. Domingos, às 18h.

Ingressos: quintas e sextas: R$ 120. Sábados e domingos: R$150.

Ingresso Popular*: 50,00

Duração: 75 minutos

Classificação: 12 anos

De 3 a 16/8 (8 apresentações) a temporada é realizada através da Lei Rouanet do Ministério da Cultura com o patrocínio da VIVO.

A partir de 17/8 o espetáculo seguirá em cartaz até 28/9 com realização Borges & Fieschi Produções Culturais.

*Obs. O ingresso PREÇO POPULAR é válido para todos os clientes e segue o plano de democratização da Lei Rouanet, com uma cota deste valor promocional. O comprovante de meia entrada deverá ser apresentado na entrada do espetáculo.