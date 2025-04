IN ON IT by Daniel MacIvor: A Thought-Provoking and Hilarious Play Is Back in São Paulo

Enter Your Email to Unlock This Article



Theatre lovers in São Paulo have a special treat with the return of IN ON IT, a captivating play by acclaimed Canadian playwright Daniel MacIvor, now running at Teatro Tucarena. Originally premiered in 2009 at Teatro OI Futuro in Rio de Janeiro, this production has become a benchmark of success and artistic depth in Brazilian theatre, and its new season promises to enchant audiences once again.

IN ON IT is a two-actor dramatic comedy that explores the intricate layers of human relationships, love, communication, and vulnerability through a unique narrative structure. The play masterfully intertwines three overlapping realities: the fictional play within the story, the present performance, and the past.

In the story, Ray’s tale unfolds in a theatrical style, set against the backdrop of a relationship that is ending. Meanwhile, the actors—Emílio de Mello and Enrique Diaz—engage in lively discussions about their performance, their characters, and their own relationship, which mirrors the play’s themes. The past reveals how the two characters met and fell in love, adding emotional depth and context to the unfolding story.

What makes IN ON IT particularly compelling is its ability to reflect on the complexities of contemporary human experience with humor and depth. It examines universal themes such as love, power, communication, and the fragility of human connections—topics that remain relevant across time and cultures. The play’s clever structure and poignant storytelling have earned it international acclaim, including awards like the 2001 Village Voice OBIE Award and a GLAAD Award.

The play’s origins date back to 2000 at the Edinburgh Festival, and it has since been performed widely across North America, resonating with audiences for its authenticity and wit. Its success in Brazil, especially in Rio de Janeiro, paved the way for its current season in São Paulo, offering both new viewers and returning fans a chance to experience this remarkable piece.

Directed by Enrique Diaz, "IN ON IT" continues to be celebrated for its humor, depth, and the powerful performances of its cast. Whether you’re a theatre aficionado or simply looking for a thought-provoking night out, this play is a wonderful opportunity to reflect on love, life, and the stories we tell ourselves.

Don’t miss the chance to see IN ON IT at Teatro Tucarena—an engaging, moving, and often hilarious journey into the heart of human relationships.

Emílio de Mello and Enrique Diaz.

photo by Elisa Maciel.

Sucesso de público e crítica, espetáculo IN ON IT, de Daniel MacIvor, chega a São Paulo para comemorar seus 15 anos de sucesso.

Estrelado por Emílio de Mello e Enrique Diaz, que também assina a direção, o espetáculo está de volta a São Paulo para temporada no Tucarena.

Os amantes do teatro em São Paulo têm um momento especial com o retorno de IN ON IT, uma peça cativante do aclamado dramaturgo canadense Daniel MacIvor, em cartaz no Teatro Tucarena. Estreada originalmente em 2009 no Teatro OI Futuro, no Rio de Janeiro, a produção se tornou referência de sucesso e profundidade artística no teatro brasileiro, e sua nova temporada promete encantar o público mais uma vez.

IN ON IT é uma comédia dramática para dois atores que explora as intrincadas camadas dos relacionamentos humanos, amor, comunicação e vulnerabilidade por meio de uma estrutura narrativa única. A peça entrelaça com maestria três realidades sobrepostas: a peça ficcional dentro da história, a performance presente e o passado.

Na história, a história de Ray se desenrola em um estilo teatral, tendo como pano de fundo um relacionamento que está terminando. Enquanto isso, os atores — Emílio de Mello e Enrique Diaz — se envolvem em animadas discussões sobre suas atuações, seus personagens e seu próprio relacionamento, o que reflete os temas da peça. O passado revela como os dois personagens se conheceram e se apaixonaram, adicionando profundidade emocional e contexto ao desenrolar da história.

O que torna IN ON IT particularmente envolvente é sua capacidade de refletir sobre as complexidades da experiência humana contemporânea com humor e profundidade. A peça examina temas universais como amor, poder, comunicação e a fragilidade das conexões humanas — tópicos que permanecem relevantes em diferentes épocas e culturas. A estrutura inteligente e a narrativa comovente da peça lhe renderam reconhecimento internacional, incluindo prêmios como o Village Voice OBIE Award de 2001 e o GLAAD Award.

As origens da peça remontam a 2000, no Festival de Edimburgo, e desde então tem sido encenada amplamente por toda a América do Norte, repercutindo no público por sua autenticidade e sagacidade. Seu sucesso no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, abriu caminho para sua temporada atual em São Paulo, oferecendo tanto a novos espectadores quanto a fãs que retornam a oportunidade de vivenciar esta peça notável.

Dirigida por Enrique Diaz, IN ON IT continua a ser celebrada por seu humor, profundidade e pelas atuações poderosas de seu elenco. Seja você um aficionado por teatro ou simplesmente em busca de uma noite instigante, esta peça é uma oportunidade maravilhosa para refletir sobre o amor, a vida e as histórias que contamos a nós mesmos.

Se você gosta de teatro que faz pensar, rir e se emocionar ao mesmo tempo, essa é uma oportunidade maravilhosa de assistir ou rever um espetáculo que continua relevante e impactante após tantos anos. Então, não perca a chance de conferir IN ON IT, no Tucarena e mergulhar numa jornada envolvente, comovente e, muitas vezes, hilária ao âmago das relações humanas, nessa história que mistura ficção, realidade e passado de uma forma muito especial!



IN ON IT

FICHA TÉCNICA:

Texto: Daniel MacIvor

Tradução: Daniele Ávila

Direção: Enrique Diaz

Elenco: Emilio de Mello e Enrique Diaz

Iluminação: Maneco Quinderé

Cenografia: Domingos de Alcântara

Figurino: Luciana Cardoso

Figurino 2024: Carla Garan e Thiago Gandra

Trilha Sonora: Lucas Marcier

Programação Visual: Olívia Ferreira e Pedro Garavaglia / Radiográfico

Operador de Luz: Bruno Aragão

Operador de Som: Ananda Amenta

Direção de Produção: Joana D’Aguiar

Produção Executiva: Ana Beatriz Figueras

Assessoria de Comunicação: Vanessa Cardoso | Factoria Comunicação

Assessoria de Imprensa: Daniella Cavalcanti

Idealização: Emilio de Mello e Enrique Diaz

Realização: Machenka e Barca Produções

SERVIÇO:

Temporada: de 25 de abril a 27 de julho de 2025

Horário: sexta e sábado, 21h, domingo, 18h

Local: Teatro Tucarena (Rua Bartira, 347 – Perdizes)

Classificação: 14 anos

Ingressos: R$120,00 e R$60,00

Duração: 75 minutos

Venda: Sympla

