DRÁCULA - UM TERROR DE COMÉDIA: Get Ready for a Hilarious Take on a Classic Vampire Tale

by Claudio Erlichman. The production runs from August 15th trough October 12th, at Teatro Bravos.
São Paulo, Brazil — Produced by Palco 7 Produções (owned by Marco Griesi) and Solo Entretenimento (owned by Daniella Griesi), São Paulo audiences will have the opportunity to see the comedy sensation Drácula - Um Terror de Comédia (Dracula - A Horror Comedy) by Steven Rosen and Gordon Greenberg, a fun and innovative retelling of Bram Stoker's legendary vampire story, with direction by Ricardo Grasson and Heitor Garcia. Starting August 15th, the play stars Tiago Abravanel, and a talented cast that includes Lindsay Paulino, Bruna Guerin, Ludmillah Anjos, Jefferson Schroeder and Bernardo Berro, promising a 90-minute show filled with nonstop laughter, clever puns, and theatrical magic. Originally a hit off-Broadway in New York and later in London, Drácula – Um Terror de Comédia takes the gothic horror classic and turns it into a fast-paced, gender-bending comedy that’s perfect for all blood types — I mean, audiences! The play features five actors playing over a dozen roles, transforming quickly and hilariously as they chase the infamous Count Dracula across Transylvania, the British countryside, and London.
Set in the treacherous mountains of Transylvania, the story follows a meek English real estate agent, Jonathan Harker, who embarks on a journey to meet a mysterious new client — who just happens to be the most terrifying vampire of all: Count Dracula. But this Dracula is a Gen Z pansexual with an existential crisis, adding a modern twist to the classic tale. As Dracula sets his sights on Harker’s fiancée, Lucy Westfeldt, a brilliant earth scientist, chaos and comedy ensue, with a cast of colorful characters and pop culture references that will keep you laughing from start to finish.
A blender with Mel Brooks, Monty Python, and The 39 Steps, Drácula – Um Terror de Comédia has already captivated audiences and critics in New York and London, earning praise for its sharp humor and inventive staging. It’s a perfect blend of classic horror and modern comedy, with quick costume changes and actor transformations that will keep you on the edge of your seat — or better yet, doubled over with laughter. Tickets are now available online at Sympla and at the Teatro Bravos box office. Don’t miss this unique opportunity to see a classic story in a whole new light — funny, fast, and fabulous! Mark your calendar for August 15th and get ready for a theatrical experience that’s truly to die for!
O lendário vampiro Drácula chega aos palcos de São Paulo de cara nova, em uma montagem que promete matar o público – de tanto rir! Drácula - Um Terror de Comédia, estrelado por Tiago Abravanel, estreia no Brasil dia 15 de agosto no Teatro Bravos, em São Paulo, e faz curta temporada somente até 12 de outubro. Aclamada em Nova Iorque e Londres o espetáculo conta também com Lindsay Paulino, Bruna Guerin, Ludmillah Anjos, Jefferson Schroeder e Bernardo Berro no elenco.
Ingressos podem ser adquiridos em Sympla e na bilheteria oficial do teatro
Com realização da Palco 7 Produções (de Marco Griesi) e Solo Entretenimento (de Daniella Griesi), o público de São Paulo terá a oportunidade de assistir a partir de 15 de agosto, à comédia sensação Drácula - Um Terror de Comédia, uma releitura divertida e inovadora da lendária história de vampiros de Bram Stoker, com direção de Ricardo Grasson e Heitor Garcia. Estrelando Tiago Abravanel o elenco talentoso conta ainda com Lindsay Paulino, Bruna Guerin, Ludmillah Anjos, Jefferson Schroeder e Bernardo Berro prometendo 90 minutos de um espetáculo com risadas intermináveis, trocadilhos inteligentes e magia teatral. Originalmente um sucesso off-Broadway em Nova York e posteriormente em Londres, Drácula - Um Terror de Comédia transforma o clássico do horror gótico em uma comédia rápida, cheia de reviravoltas, perfeita para todos os tipos sanguíneos! A peça conta com cinco atores interpretando mais de uma dúzia de papéis, se transformando de forma rápida e hilária enquanto perseguem o famoso Conde Drácula pelos vales profundos e florestas densas da Transilvânia, por entre as terras longínquas da Inglaterra e de Londres e até os confins do mundo.
Ambientada nas traiçoeiras montanhas dos Cárpatos, a história acompanha um tímido corretor de imóveis inglês, Jonathan Harker, que embarca em uma jornada para encontrar um cliente misterioso — que, por acaso, é o mais assustador e feroz monstro de todos: o Conde Drácula. Mas esse Drácula é um vampiro da geração Z, pansexual, com uma crise existencial, trazendo um toque moderno à história clássica. Drácula coloca seus olhos na noiva de Harker, Lucy Westfeldt, uma brilhante cientista, ao mesmo tempo em que a famosa caçadora de vampiros Jean Van Helsing e sua trupe estão procurando por "Drac". O caos e a comédia tomam conta, com um elenco de personagens coloridos e referências à cultura pop que vão fazer você rir do começo ao fim.
A produção conta com uma equipe talentosa, incluindo cenários com design de Chris Aizner, figurinos de Bruno Oliveira, iluminação de Cesar Pivetti, direção musical de Gui Leal, direção de movimento de Alonso Barros e adaptatação e tradução por Bruno Narchi. Os autores, Steven Rosen e Gordon Greenberg, são responsáveis por parcerias de recentes sucessos de público e crítica nos EUA, como Crime e Castigo - A Comédia, e a nova montagem de Quem tem Medo de Virgínia Wolf?.
Uma mistura entre Mel Brooks, Monthy Python e Irma Vap, Drácula - Um Terror de Comédia já conquistou o público e a crítica nova-iorquina e londrina, sendo elogiada por seu humor afiado e encenação criativa. É uma mistura perfeita de horror clássico e comédia moderna, com rápidas trocas de figurino e transformações de atores que vão te deixar na ponta da cadeira. Não perca essa oportunidade única de ver uma história clássica sob uma nova perspectiva — divertida, rápida e sensacional! Marque na sua agenda: dia 15 de agosto e prepare-se para uma experiência teatral que é realmente de morrer de rir!
FICHA TÉCNICA
Idealização: Heber Gutierrez.
Texto: Gordon Greenberg e Steven Rosen.
Tradução e Adaptação do Texto: Bruno Narchi.
Direção Geral: Ricardo Grasson e Heitor Garcia.
Assistência de Direção: Matheus Ribeiro.
Produção Geral: Marco Griesi e Daniella Griesi.
EQUIPE CRIATIVA
Direção de Musical: Gui Leal.
Cenografia: Chris Aizner.
Designer de Luz: Cesar Pivetti.
Designer de Ilusões: Maicon Clenk.
Figurinos: Bruno Oliveira.
Visagismo: Alisson Rodrigues.
Direção de Movimento: Alonso Barros.
Comunicação Visual: Kelson Spalato.
Fotografia: Ale Catan.
ELENCO
Tiago Abravanel (Drácula)
Bruna Guerin (Lucy, Kitty e Motorista)
Jefferson Schroeder (Jonathan Harker, Pretendentes, Contramestre e Coveiro)
Lindsay Paulino (Mina e Van Helsig)
Ludmillah Anjos (Dr. Westfeldt, Reinfield e Capitão)
Bernardo Berro (Drácula - Cover)
SERVIÇO:
DRÁCULA - UM TERROR DE COMÉDIA
Temporada: de 15 de agosto a 12 de outubro de 2025
Horários: sextas às 21h, sábados às 17h e 21h, domingos às 18h
Duração: aprox. 1h40 (100 minutos)
Local: Teatro Bravos
Endereço: Rua Coropé, 88 – Pinheiros
Capacidade: 611 lugares
Classificação etária: Livre, menores de 12 anos acompanhados dos pais ou responsáveis legais.
O Teatro possui acessibilidade e ar-condicionado.
PREÇOS/SETORES
PLATEIA PREMIUM: R$ 150,00 meia entrada e R$ 300,00 inteira
PLATEIA BAIXA: R$ 125,00 meia entrada e R$ 250,00 inteira
POPULAR MEZANINO: R$ 25,00 meia entrada e R$ 50,00 inteira
POPULAR PLATEIA BAIXA: R$ 25,00 meia entrada e R$ 50,00 inteira
INGRESSOS:
Internet | https://bileto.sympla.com.br/event/107801/d/325086
Bilheteria física | De terça à domingo das 13h às 19h ou até o início do último espetáculo, no próprio local
Formas de Pagamentos aceitas na bilheteria: Aceitamos todos os cartões de crédito, débito e dinheiro. Não aceitamos cheques.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
Não é permitida a entrada no teatro após o início do espetáculo. Em caso de atraso, não haverá devolução do valor dos ingressos, nem a troca para outro dia ou sessão. Caso haja liberação no teatro o assento automaticamente se tornará livre.
Respeitando a acessibilidade, o Teatro Bravos ainda conta com elevadores e escadas rolantes de acesso à sala de espetáculos em todos os andares, além de seis posições para cadeirantes e seis poltronas para obesos.
Assento para obesos: informamos que este assento é duplo e se destina ao conforto do cliente obeso.
MEIA-ENTRADA
Todas as informações no link: https://bileto.sympla.com.br/meia-entrada/
