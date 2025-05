Comic Opera THE BARBER OF SEVILLE (O Barbeiro de Sevilha) by Paisiello Comes to Theatro São Pedro

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



São Paulo, Brazil – Get ready for a delightful musical experience with the enchanting comic opera The Barber of Seville, by Giovanni Paisiello (1740–1816), on the stage of Theatro São Pedro! Performances are scheduled for May 29, 30, 31 and June 1, offering audiences the opportunity to enjoy this timeless piece full of humor, wit and captivating characters.

Originally premiered in 1782 in St. Petersburg (34 years before Rossini's famous version), this opera was composed for the court of Empress Catherine II (1729–1796) and quickly became a success. Based on the famous play The Barber of Seville by Pierre Beaumarchais (1732–1799), Paisiello’s version presents a vibrant story of love, ingenious disguises and humorous misunderstandings. The plot revolves around Count Almaviva’s attempts to win the heart of Rosina, a brilliant young woman under the watchful eye of her tutor, Dr. Bartolo. With the help of the witty barber Figaro, they devise clever plans to deceive Bartolo and pursue his love.

What makes this production even more special is its new perspective. Directed by Ines Bushatsky and conducted by Maíra Ferreira, the show emphasizes the character of Rosina, portraying her as a proactive figure eager for freedom. Ines explains that this version sets the story in the 1950s and 1960s, giving it a unique visual and thematic touch. Rosina’s repeated attempts to escape her confinement are highlighted, culminating in her triumphant exit at the end of the opera, symbolizing her quest for independence.

Tickets are affordable, ranging from R$31.oo to R$102.oo, and can be purchased online. Whether you’re a seasoned opera lover or a newcomer to the genre, this production promises a delightful blend of humor, romance, and musical mastery.

Don’t miss this opportunity to enjoy a vibrant reinterpretation of The Barber of Seville, a show that celebrates the creativity, strong female characters, and timeless joy of opera. We look forward to seeing you at Theatro São Pedro for an unforgettable experience!

Marilia Carvalho as Rosina (recitals 29 and 31/05)

is portrayed as a proactive figure eager for freedom.

photo by: Íris Zanetti.

Com direção feminina, ópera de Giovanni Paisiello será realizada pela Academia de Ópera e a Orquestra Jovem do Theatro São Pedro; Maíra Ferreira assina a direção musical e Ines Bushatsky a direção cênica, em récitas nos dias 29, 30, 31 de maio e 01 de junho

Prepare-se para uma experiência musical deliciosa com a encantadora ópera cômica O Barbeiro de Sevilha, de Giovanni Paisiello (1740–1816), no palco do Theatro São Pedro! As apresentações estão programadas para os dias 29, 30 e 31 de maio e 1º de junho, oferecendo ao público a oportunidade de apreciar esta peça atemporal repleta de humor, sagacidade e personagens cativantes.

Paisiello at the clavichord,

by Élisabeth Vigée Le Brun, 1791.

Originalmente estreada em 1782 em São Petersburgo (34 anos antes da famosa versão de Rossini), esta ópera foi composta para a corte da Imperatriz Catarina II (1729-1796) e rapidamente se tornou um sucesso. Baseada na famosa peça O Barbeiro de Séville, de Pierre Beaumarchais (1732-1799), a versão de Paisiello apresenta uma história vibrante de amor, disfarces engenhosos e mal-entendidos bem-humorados. A trama gira em torno das tentativas do Conde Almaviva de conquistar o coração de Rosina, uma jovem brilhante sob o olhar atento de seu tutor, Dr. Bartolo. Com a ajuda do espirituoso barbeiro Fígaro, eles elaboram planos inteligentes para enganar Bartolo e perseguir seu amor.

O que torna esta produção ainda mais especial é sua nova perspectiva. Dirigido por Ines Bushatsky e regido por Maíra Ferreira, o espetáculo enfatiza a personagem de Rosina, retratando-a como uma figura proativa e ávida por liberdade. Ines explica que esta versão ambienta a história entre as décadas de 1950 e 1960, conferindo-lhe um toque visual e temático únicos. As repetidas tentativas de Rosina de escapar de seu confinamento são destacadas, culminando em sua saída triunfal ao final da ópera, simbolizando sua busca pela independência.

This production of The Barber of Seville is set in the 1950s and 1960s.

photo by: Íris Zanetti.

A equipe criativa também se inspirou no romance espanhol do século XVII, El Prevenido Engañado, de Maria de Zayas (1590 – 1647), uma das primeiras escritoras feministas. Essa influência adiciona profundidade às personagens e enriquece as camadas cômicas e emocionais da história. A cenografia de Fernando Passetti retrata vividamente as fugas astutas de Rosina, tornando o espetáculo visualmente envolvente e emocionalmente impactante.

Maíra Ferreira, regendo a Orquestra Jovem do Theatro São Pedro, enfatiza a importância de cultivar jovens talentos. O elenco, composto por talentosos alunos da academia de ópera, tem trabalhado em estreita colaboração com ela, adquirindo experiência valiosa e trazendo uma nova energia a esta peça clássica.

Os ingressos são acessíveis, variando de R$ 31 (meia-entrada) a R$ 102, e podem ser adquiridos online. Seja você um amante experiente de ópera ou um novato no gênero, esta produção promete uma deliciosa mistura de humor, romance e maestria musical.

Não perca esta oportunidade de desfrutar de uma releitura vibrante de O Barbeiro de Sevilha, um espetáculo que celebra a criatividade, as fortes personagens femininas e a alegria atemporal da ópera. Aguardamos você no Theatro São Pedro para uma experiência inesquecível!

Transmissão ao vivo: A récita do dia 31 de maio, sábado, terá também transmissão ao vivo pelo canal de YouTube do Theatro São Pedro. Acesse aqui.



Marilia Carvalho (as Rosina) and Ernesto Borghi (as Conde Almaviva).

photo by: Íris Zanetti.

SERVIÇO:

O BARBEIRO DE SEVILHA

de Giovanni Paisiello (1740 - 1816)

Academia de Ópera do Theatro São Pedro

Orquestra Jovem do Theatro São Pedro

Maíra Ferreira, direção musical

Ines Bushatsky, direção cênica

Fernando Passetti, cenografia

Awa Guimarães, figurino

Mirella Brandi, desenho de luz

Elis de Sousa, visagismo

Elenco:

Fernanda França, Rosina - récitas 30/05 e 01/06

Marilia Carvalho, Rosina - récitas 29 e 31/05

Julián Lisnichuk, Bartolo

Ernesto Borghi, Conde Almaviva

Cláudio Marques, Fígaro

Daniel Luiz, Lo Svegliato/O desperto – Um notário

Gianlucca Braghin, Basílio

Wilian Manoel, Giovinetto e Prefeito

Ensaio geral aberto e gratuito: 27 de maio, terça-feira, 19h

Récitas: 29, 30, 31 de maio e 1 de junho

Quinta, sexta e sábado, 20h; domingo, 17h

Classificação etária: 12 anos

Ingressos: Plateia: R$ 102/ R$ 51 (meia)

1º Balcão: R$ 72/ R$ 36 (meia)

2º Balcão: R$ 62 / R$ 31 (meia)

Aqui

Comments

Best Revival of a Musical - Live Standings Sunset Boulevard - 35% Gypsy - 24% Floyd Collins - 13% Vote Now! 00 Days 00 Hours 00 Minutes 00 Seconds