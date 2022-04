BWW Previews: BALLET GALA INTERNATIONAL Arrives in Brazil for One Single Performance at Teatro Bradesco

Talented soloists from France, Spain, Italy, Argentina and Romania will interpret the most significant moments in the world ballet repertoire, on May 1st, at Teatro Bradesco, in São Paulo.

Swan Lake, an illustrious piece of classical ballet, Le Grand Pas de Deux from Don Quixote Ballet, the duet of the Hunchback of Notre Dame de Paris and the beautiful gypsy Esmeralda, the Tarantella (classical piece based on typical Italian dance) and Giselle's Adagio as a consecration of the romantic ballet, are some of the works that make up this unmissable night of the Ballet Gala Internacional.

All the artists are main soloists, which means, the protagonists of each work will parade before our eyes as if it were a wonderful classical ballet competition, showing the different styles of the dance world, displaying the virtuosity that consecrated them as cheered stars of the public. in theaters such as the Berlin Opera, the Sydney Opera House, the Qatar Royal Theater, the Cairo Opera, the Romanian National Theater, and others.

Tickets, which cost from R$90 to R$300, are on sale at the box offices of Teatro Bradesco and Opus Frei Caneca, in addition to the website uhuu.com.

Scheherazade

photo by Divulgação

Solistas talentosos da França, Espanha, Itália, Argentina e Romênia interpretarão os momentos mais significativos do repertório do balé mundial, no dia 1º de maio, no Teatro Bradesco, em São Paulo.

O Lago dos Cisnes, uma peça ilustre do ballet clássico, O Grande Pas de Deux do ballet Dom Quixote, o dueto do Corcunda de Notre Dame de Paris e a bela cigana Esmeralda, a Tarantella (peça clássica baseada em dança típica italiana) e o Adágio de Giselle como consagração do ballet romântico, são algumas das obras que compõem esta noite imperdível do Gala Internacional de Ballet.

Todos os artistas são solistas principais, ou seja, os protagonistas de cada trabalho desfilarão diante de nossos olhos como se fosse um maravilhoso concurso de balé clássico, mostrando os diferentes estilos do mundo da dança, exibindo o virtuosismo que os consagrou como estrelas ovacionadas do público em teatros como a Ópera de Berlim, a Ópera de Sidney, o Teatro Real do Qatar, a Ópera do Cairo, o Teatro Nacional da Romênia, e outros.

Os ingressos, que custam de R$90 a R$300, estão à venda nas bilheterias dos Teatros Bradesco e Opus Frei Caneca, além do site uhuu.com.

Swan Lake

photo by Divulgação

SERVIÇO

GALA INTERNACIONAL DE BALLET

Teatro Bradesco (Rua Palestra Itália, 500 - Bourbon Shopping São Paulo - Perdizes)

www.teatrobradesco.com.br

Duração: 105 min.

Classificação: Livre. Menores de 14 anos somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis. Crianças com até 24 meses de idade que ficarem no colo dos pais, não pagam.

Acessibilidade

Ar-condicionado

Capacidade: 1439 pessoas

Data: 1 de Maio (domingo)

Horário: 18h

INGRESSOS

Entre R$90 e R$300,00

Obs.: Confira legislação vigente para meia-entrada

CANAIS DE VENDAS OFICIAIS:

Uhuu.com - com taxa de serviço

Bilheterias físicas - sem taxa de serviço

- Teatro Bradesco (Shopping Bourbon)

- Teatro Opus Frei Caneca (Shopping Frei Caneca)

De segunda a domingo, das 12h às 20h (pausa almoço: 15h às 16h)

Formas de pagamento:

- Bilheterias dos teatros: dinheiro, cartão de crédito e cartão de débito

- Site da Uhuu.com e outros pontos de venda oficiais: cartão de crédito

Cartões de créditos aceitos: Visa, Mastercard, Diners, Hipercard, American Express e Elo

Cartões de débito aceitos: Visa, Mastercard, Diners, Hipercard, American Express e Elo

Estacionamento Bourbon Shopping

Isento até 15 minutos

Compras no Záffari acima de R$ 50,00 = 3h de isenção (exceto para Valet, Sem Parar e Conectcar).

Self: Primeiras 2 horas = R$ 16,00

Hora adicional = R$ 5,00

Valet Parking: 1ª hora = R$ 20,00

Hora adicional = R$ 12,00

Motos: Primeiras 2 horas = R$ 16,00

Hora adicional = R$ 5,00