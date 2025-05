Photos: Theater Grottesco's ACTION At A DISTANCE Opens May 22

This week, Theater Grottesco will premiere Action at a Distance, an original, genre-bending performance where four actors perform six plays simultaneously on a 10x10 grid. Check out photos of the production.

Created by Fay|Glassman Performance with Theater Grottesco, Action at a Distance is our answer to a chaotic world: layered, urgent, unflinching. This is theater that doesn’t whisper in your ear — it surrounds you, challenges you and insists on your presence.

Every Thursday is Pay-What-You-Wish. Tickets are on sale now:

Photo Credit: Marc Romanelli



John Flax, Apollo Garcia, Elizabeth Glass and Danielle Louise Reddick



John Flax, Apollo Garcia, Elizabeth Glass and Danielle Louise Reddick



John Flax, Apollo Garcia, Elizabeth Glass and Danielle Louise Reddick



John Flax, Apollo Garcia, Elizabeth Glass and Danielle Louise Reddick



John Flax, Apollo Garcia, Elizabeth Glass and Danielle Louise Reddick



John Flax, Apollo Garcia, Elizabeth Glass and Danielle Louise Reddick



John Flax, Apollo Garcia, Elizabeth Glass and Danielle Louise Reddick



John Flax, Apollo Garcia, Elizabeth Glass and Danielle Louise Reddick



John Flax, Apollo Garcia, Elizabeth Glass and Danielle Louise Reddick



John Flax, Apollo Garcia, Elizabeth Glass and Danielle Louise Reddick



John Flax, Apollo Garcia, Elizabeth Glass and Danielle Louise Reddick



John Flax, Apollo Garcia, Elizabeth Glass and Danielle Louise Reddick



John Flax, Apollo Garcia, Elizabeth Glass and Danielle Louise Reddick



John Flax, Apollo Garcia, Elizabeth Glass and Danielle Louise Reddick



John Flax, Apollo Garcia, Elizabeth Glass and Danielle Louise Reddick



John Flax, Apollo Garcia, Elizabeth Glass and Danielle Louise Reddick



John Flax, Apollo Garcia, Elizabeth Glass and Danielle Louise Reddick



John Flax, Apollo Garcia, Elizabeth Glass and Danielle Louise Reddick



John Flax, Apollo Garcia, Elizabeth Glass and Danielle Louise Reddick



John Flax, Apollo Garcia, Elizabeth Glass and Danielle Louise Reddick



John Flax, Apollo Garcia, Elizabeth Glass and Danielle Louise Reddick



John Flax, Apollo Garcia, Elizabeth Glass and Danielle Louise Reddick



John Flax, Apollo Garcia, Elizabeth Glass and Danielle Louise Reddick



John Flax, Apollo Garcia, Elizabeth Glass and Danielle Louise Reddick



John Flax, Apollo Garcia, Elizabeth Glass and Danielle Louise Reddick



John Flax, Apollo Garcia, Elizabeth Glass and Danielle Louise Reddick



John Flax, Apollo Garcia, Elizabeth Glass and Danielle Louise Reddick



John Flax, Apollo Garcia, Elizabeth Glass and Danielle Louise Reddick



John Flax, Apollo Garcia, Elizabeth Glass and Danielle Louise Reddick



John Flax, Apollo Garcia, Elizabeth Glass and Danielle Louise Reddick



John Flax, Apollo Garcia, Elizabeth Glass and Danielle Louise Reddick



John Flax, Apollo Garcia, Elizabeth Glass and Danielle Louise Reddick



John Flax, Apollo Garcia, Elizabeth Glass and Danielle Louise Reddick



John Flax, Apollo Garcia, Elizabeth Glass and Danielle Louise Reddick



John Flax, Apollo Garcia, Elizabeth Glass and Danielle Louise Reddick



John Flax, Apollo Garcia, Elizabeth Glass and Danielle Louise Reddick



John Flax, Apollo Garcia, Elizabeth Glass and Danielle Louise Reddick



John Flax, Apollo Garcia, Elizabeth Glass and Danielle Louise Reddick