First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Albuquerque Awards; SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Albuquerque & beyond.
The first standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Albuquerque Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Albuquerque Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
New Mexico’s Gay Men’s Chorus
- WE’RE STILL STANDING
- Popejoy
31%
Stevie Nichols
- SHOWCASE SERIES: GOLDEN AGE
- Musical Theatre Southwest
13%
Debra Ann Byrd
- BECOMING OTHELLO: A BLACK GIRL'S JOURNEY
- Santa Fe Playhouse
11%
Hannah Machado
- THAT I WERE A MAN
- ISC Santa Fe
11%
Andy Boehnlein
- SHOWCASE SERIES: SPOOKY SEASON
- Musical Theatre Southwest
7%
Antonio Granjero
- EL FLAMENCO CABARET
- Entreflamenco
7%
Morgan Geddes
- SHOWCASE SERIES: LOVE GONE WRONG
- Musical Theatre Southwest
6%
Zircus Erotique
- SWEET SIXTEEN
- Zircus Erotique
6%
Dominic Rosner-Salazar
- SHOWCASE SERIES: 7 DEADLY DESIRES
- Musical Theatre Southwest
5%
Doug Preston, Joe Illick
- ZOZOBRA: THE REVENGE
- New Mexico Philharmonic
3%
Best Choreography Of A Play Or Musical
Larry Joseph Aguilar & Nathan Clifford
- MATILDA
- The Cardboard Playhouse Theatre
21%
Annmarie Garcia Sheahan
- BEAUTY AND THE BEAST
- Albuquerque Little Theatre
14%
Jonathan Ragsdale
- BARE: A POP OPERA
- Musical Theatre Southwest
11%
Sarah Harkness
- HAIRSPRAY
- Four Corners Musical Theatre Co.
9%
Annmarie Garcia Sheahan
- WE'RE STILL STANDING
- New Mexico Gay Men's Chorus
7%
Zane Barker
- MAN OF LA MANCHA
- Musical Theatre Southwest
5%
Laura Orozco-Garrett
- INTO THE WOODS
- Laura Orozco-Garrett
5%
Laura Orozco-Garrett
- OKLAHOMA!
- Tri-M Productions
5%
Zane Barker
- THE PIRATES OF PENZANCE
- Albuquerque Little Theatre
4%
Rachel Biggs
- THE MELODRAMA
- Santa Fe Playhouse
4%
Louis & Courtney Giannini
- THE ADDAMS FAMILY
- Landmark Musicals
3%
Wendy Barker
- LITTLE WOMEN
- Musical Theatre Southwest
3%
Wendy Barker
- CITY OF ANGELS
- Albuquerque Little Theatre
3%
Louis Giannini
- THE KING AND I
- Landmark Musicals
2%
Talia Pura
- THE MELODRAMA
- Santa Fe Playhouse
2%
Laura Orozco-Garrett
- LITTLE WOMEN
- Tri-M Productions
2%
Dyane Harvey-Salaam
- BECOMING OTHELLO: A BLACK GIRL'S JOURNEY
- Santa Fe Playhouse
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Ann Marie Pennington
- MATILDA
- Cardboard Playhouse Theatre Company
19%
Alexandre Jamon
- PUEBLO REVOLT
- Santa Fe Playhouse
12%
Cassandra Trautman
- SOMETHING ROTTEN!
- Santa Fe Playhouse
11%
Robbie Zanotti
- BARE: A POP OPERA
- Musical Theatre Southwest
9%
Katy Jacome and Shannon Scheffler
- BEAUTY AND THE BEAST
- Albuquerque Little Theatre
5%
Aleah Montano
- THE ADDAMS FAMILY
- Landmark Musicals
4%
Rachel Capener
- LITTLE WOMEN
- Musical Theatre Southwest
4%
Aubrey Pietrocci
- INTO THE WOODS
- Tri-M Productions
4%
Avery Edwards
- MAN OF LA MANCHA
- Musical Theatre Southwest
3%
Louisa O'Neill
- FAROLITOS OF CHRISTMAS
- Vortex Theatre
3%
Rachael Capener
- DOGFIGHT
- Musical Theatre Southwest
3%
Erin Moots
- THE KING AND I
- Landmark Musicals
3%
Paige Gallegos
- SING TO ME, MUSE
- Breaking Even
2%
Eden Resnick
- DRACULA: COMEDY OF TERRORS
- Albuquerque Little Theatre
2%
Khristah Garcia
- MISERY
- Albuquerque Little Theatre
2%
Brianna Fristoe
- LAUGHS IN SPANISH
- Santa Fe Playhouse
2%
Kaylee Silcocks
- OTHELLO
- New Mexico Shakespeare Festival
2%
Rachel Capener
- LION ISLAND
- Vortex Theatre
2%
Kaylee Silcocks
- THE MRS ROCHESTERS
- Santa Fe Playhouse
1%
Caitlyn Fox
- OTHELLO
- ISC Santa Fe
1%
Joseph Blaha
- DRACULA
- Santa Fe Playhouse
1%
Lila Martinez
- CEBOLLAS
- Santa Fe Playhouse
1%
Rachel Capner
- DOGFIGHT
- Musical Theatre Southwest
1%
Kimmy Cunnington
- A SUBTLE KIND OF MURDER
- New Mexico Actors Lab
1%
Ellen Mizener
- THE MELODRAMA
- Santa Fe Playhouse
1%Best Dance Production SING TO ME, MUSE
- BreakingEven
33%THE WIZARD OF OZ
- Elite Dance & Theatre
22%DRACULA
- Elite Dance and Theatre
18%UNBOUND: A PERFORMANCE RITUAL
- Dancing Earth Creations
12%SWEET SIXTEEN
- Zircus Erotique
6%ANTOLOGÍA #1
- Ramos Danza
5%LINEAGE
- Zeitgeist Dance Theatre
4%Best Direction Of A Musical
Doug Montoya and Kristin K. Berg
- MATILDA THE MUSICAL
- Cardboard Playhouse Theatre Company
20%
Anna Hogan
- SOMETHING ROTTEN!
- Santa Fe Playhouse
19%
Laura Cummings Wright
- BEAUTY AND THE BEAST
- Albuquerque Little Theatre
11%
Randal K. West
- LEGALLY BLONDE
- Four Corners Musical Theatre Co.
9%
David Bryant
- DOG FIGHT
- Musical Theatre Southwest
7%
Theresa Carson
- LITTLE WOMEN
- Musical Theatre Southwest
7%
Art Tedesco
- CITY OF ANGELS
- Albuquerque Little Theatre
6%
Rob Sisneros
- MAN OF LA MANCHA
- Musical Theatre Southwest
6%
Marilyn. Barnes
- INTO THE WOODS
- Tri-MProductions
5%
Laurie Finnegan
- THE KING AND I
- Landmark Musicals
3%
Eliot Gray Fisher
- THE MELODRAMA
- Santa Fe Playhouse
3%
Marilyn Barnes
- OKLAHOMA!
- Tri-M Productions
2%
Talia Pura
- OVER YIP'S RAINBOWS
- Labinger Productions
1%Best Direction Of A Play
Lando Ruiz
- MISERY
- Albuquerque Little Theatre
11%
Tara Moses
- PUEBLO REVOLT
- Santa Fe Playhouse
11%
Christy Burbank
- EXIT, PURSUED BY A BEAR
- Albuquerque Little Theatre
7%
Zoe Burke
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- New Mexico Shakespeare Festival
6%
Clare Davidson
- WHO'S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF?
- Santa Fe Classic Theater
6%
Cameron Illidge-Welch
- A YEAR IN QUIRKY TOWN
- Abobe Theatre
5%
Colin Hovde
- EVERY BRILLIANT THING
- The Santa Fe Play House
5%
James Cady
- A VIEW FROM THE BRIDGE
- The Vortex
4%
Theresa Carson
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- Albuquerque Little Theatre
4%
RayRey Griego
- FAROLITOS OF CHRISTMAS
- Vortex Theatre
3%
Robb Anthony Sisneros
- DRACULA: COMEDY OF TERRORS
- Albuquerque Little Theatre
3%
RayRey Griego
- LION ISLAND
- Vortex Theatre
3%
Henry H. Avery
- HOW THE OTHER HALF LOVES
- West End Productions
3%
Vanessa Rios y Valles
- LAUGHS IN SPANISH
- Santa Fe Playhouse
3%
Zoe Burke
- THE MRS ROCHESTERS
- Santa Fe Playhouse
3%
Emily Rankin
- BIKE AMERICA
- New Mexico Actor's Lab
2%
Ryan Jason Cook
- COMPLETE HISTORY OF AMERICA (ABRIDGED)
- The Vortex
2%
Zoe Lesser
- HEROES OF THE FOURTH TURNING
- New Mexico Actors Lab
2%
Robin Havens - Parker
- NOW AND THEN
- The Adobe
2%
Lauren Albonico
- METAMORPHOSIS
- Vortex Theatre
2%
Lynn Goodwin
- A SUBTLE KIND OF MURDER
- New Mexico Actor's Lab
2%
Stephanie Grilo
- KING JAMES
- The Vortex Theatre
2%
Stephanie Grilo
- OTHELLO
- New Mexico Shakespeare Festival
2%
Marya Erinn Jones
- CLYDE'S
- The Vortex Theatre
1%
Robb Anthony Sisneros
- WAKEY, WAKEY
- Fusion Theater
1%Best Ensemble MATILDA THE MUSICAL
- Cardboard Playhouse Theatre Company
17%SOMETHING ROTTEN!
- Santa Fe Playhouse
14%HAIRSPRAY
- Four Corners Musical Theatre Co.
9%BARE: A POP OPERA
- Musical Theatre Southwest
6%MUCH ADO ABOUT NOTHING
- New Mexico Shakespeare Festival
5%PIRATES OF PENZANCE
- Albuquerque Little Theatre
4%INTO THE WOODS
- Tri-M Productions
3%MAN OF LA MANCHA
- Musical Theatre Southwest
3%SING TO ME, MUSE!
- BreakingEven
3%DOGFIGHT
- Musical Theatre Southwest
3%LAUGHS IN SPANISH
- Santa Fe Playhouse
3%FAROLITOS OF CHRISTMAS
- Vortex Theatre
3%BEAUTY AND THE BEAST
- Albuquerque Little Theatre
3%LITTLE WOMEN
- Musical Theatre Southwest
3%THE ADDAMS FAMILY
- Landmark Musicals
3%OKLAHOMA!
- Tri-M Productions
2%LION ISLAND
- Vortex Theatre
2%CITY OF ANGELS
- Albuquerque Little Theatre
2%CEBOLLAS
- Santa Fe Playhouse
2%HEROES OF THE FOURTH TURNING
- New Mexico Actors Lab
1%A VIEW FROM THE BRIDGE
- The Vortex
1%METAMORPHOSES
- The Vortex Theatre
1%THE MELODRAMA
- Santa Fe Playhouse
1%COMPLETE HISTORY OF AMERICA (ABRIDGED)
- Vortex
1%A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Incite Shakespeare Compamy
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Nicholas Hogan
- MATILDA THE MUSICAL
- Cardboard Playhouse Theatre Company
15%
Zac Goin
- SOMETHING ROTTEN!
- Santa Fe Playhouse
12%
Brittany Baker
- BARE: A POP OPERA
- Musical Theatre Southwest
11%
Danica Miller
- THE LITTLE MERMAID
- Four Corners Musical Theatre Co.
10%
Fabian Garcia
- PUEBLO REVOLT
- Santa Fe Playhouse
9%
RayRey Griego
- MISERY
- Albuquerque Little Theatre
5%
RayRey Griego
- BEAUTY AND THE BEAST
- Albuquerque Little Theatre
5%
Linnea Mae
- LITTLE WOMEN
- Musical Theatre Southwest
4%
Banx Tenorio
- DOGFIGHT
- Musical Theatre Southwest
3%
Riley Lewis
- A VIEW FROM THE BRIDGE
- The Vortex Theatre
3%
Diego Garcia
- THE KING AND I
- Landmark Musicals
3%
Ryan Jason Cook
- DRACULA: COMEDY OF TERRORS
- Albuquerque Little Theatre
3%
Riley Lewis
- KING JAMES
- The Vortex Theatre
3%
Tiana Strode
- SING TO ME, MUSE
- BreakingEven
2%
Riley Lewis
- FAROLITOS OF CHRISTMAS
- Vortex Theatre
2%
Zac Goin
- LAUGHS IN SPANISH
- Santa Fe Playhouse
2%
Skip Rapoport
- A SUBTLE KIND OF MURDER
- New Mexico Actors Lab
2%
Lucas Zuniga
- MAN OF LA MANCHA
- Musical Theatre Southwest
2%
Lapis Kesselring
- NOW AND THEN
- The Adobe
1%
Jennifer Fok
- THE MELODRAMA
- Santa Fe Playhouse
1%
Skip Rapoport
- HEROES OF THE FOURTH TURNING
- New Mexico Actors Lab
1%
Skip Rapoport
- BIKE AMERICA
- New Mexico Actors Lab
1%
Skip Rapoport
- EDEN PRAIRIE, 1971
- New Mexico Actors Lab
1%
Skip Rapoport
- COWBOY MOUTH
- New Mexico Actor's Lab
0%Best Music Direction & Orchestra Performance
Gretchen Amstutz
- SOMETHING ROTTEN!
- Santa Fe Playhouse
18%
Xavier Visage
- MATILDA THE MUSICAL
- Cardboard Playhouse Theatre Company
17%
Aaron Howe/Colin Burdge
- BARE: A POP OPERA
- Musical Theatre Southwest
13%
Colin Burdge
- MAN OF LA MANCHA
- Musical Theatre Southwest
9%
Gregory Gallagher
- DOG FIGHT
- Musical Theatre Southwest
7%
Shelly Andes
- THE ADDAMS FAMILY
- Landmark Musicals
7%
Lina Ramos
- BEAUTY AND THE BEAST
- Albuquerque Little Theatre
5%
Kathleen Rich
- INTO THE WOODS
- Tri-M Productions
4%
Cheryl Sharp
- CITY OF ANGELS
- Albuquerque Little Theatre
4%
Eliot Gray Fisher
- THE MELODRAMA
- Santa Fe Playhouse
4%
Gregory Gallagher
- LITTLE WOMEN
- Musical Theatre Southwest
3%
Michael Gale
- PIRATES OF PENZANCE
- Albuquerque Little Theatre
3%
Charles Tichenor
- OVER YIP'S RAINBOWS
- Labinger Productions
3%
Kathleen Ritch
- OKLAHOMA!
- Tri-M Productions
2%
Karles McQuade
- THE MELODRAMA
- Santa Fe Playhouse
1%Best Musical SOMETHING ROTTEN!
- Santa Fe Playhouse
21%MATILDA THE MUSICAL
- Cardboard Playhouse Theatre Company
18%BARE: A POP OPERA
- Musical Theatre Southwest
10%THE LITTLE MERMAID
- Four Corners Musical Theatre Co.
9%BEAUTY AND THE BEAST
- Albuquerque Little Theatre
9%DOGFIGHT
- Musical Theatre Southwest
7%PIRATES OF PENZANCE
- Albuquerque Little Theatre
5%LITTLE WOMEN
- Musical Theatre Southwest
5%MAN OF LA MANCHA
- Musical Theatre Southwest
5%INTO THE WOODS
- Tri-M Productions
4%CITY OF ANGELS
- Albuquerque Little Theatre
4%THE KING AND I
- Landmark Musicals
2%OKLAHOMA!
- Tri-M Productions
1%OVER YIP'S RAINBOWS
- Labinger Productions
0%Best New Play Or Musical PUEBLO REVOLT
- Santa Fe Playhouse
27%LION ISLAND
- Vortex Theatre
13%A SUBTLE KIND OF MURDER
- New Mexico Actors Lab
10%NOW AND THEN
- The Adobe
10%103RD MELODRAMA
- Santa Fe Playhouse
10%THE MRS. ROCHESTERS
- Santa Fe Playhouse
7%WAKEY, WAKEY
- Fusion Theater
7%GRACE STORIES
- Ironweed Productions
4%CHUPACABRA FROM PLANET ZAR
- Theater of Death
4%THAT I WERE A MAN
- ISC Santa Fe
3%BLUE DESERT
- Teatro Paraguas
2%BIG WORDS
- Teatro Paraguas
1%Best Performer In A Musical
Sean McCall
- HAIRSPRAY
- Four Corners Musical Theatre Co.
10%
Olivia Darling Busby
- MATILDA THE MUSICAL
- Cardboard Playhouse Theatre Company
8%
Dakotah Lopez
- SOMETHINGS ROTTEN
- Santa Fe playhouse
7%
Lando Ruiz
- BEAUTY AND THE BEAST
- Albuquerque Little Theatre
6%
Courtney Gates
- MATILDA THE MUSICAL
- Cardboard Playhouse Theatre Company
6%
Caiti Lord
- SOMETHING ROTTEN!
- Santa Fe Playhouse
5%
Jesse Graff
- MATILDA THE MUSICAL
- Cardboard Playhouse Theatre Company
5%
Lindsey Meek
- DOGFIGHT
- Musical Theatre Southwest
4%
Travis Burge
- SOMETHING ROTTEN!
- Santa Fe Playhouse
4%
Christian Libonati
- SOMETHING ROTTEN!
- Santa Fe Playhouse
3%
Jet Terry
- SOMETHING ROTTEN!
- Santa Fe Playhouse
3%
Bill Brooks - Harvey Milk
- UNBREAKABLE HARVEY MILK
- New Mexico Gay Men's Chorus
3%
Lauren Jehle
- LITTLE WOMEN
- Musical Theatre Southwest
3%
Adrianne Elkins
- THE ADDAMS FAMILY
- Landmark Musicals
3%
Noah Smith
- BARE: A POP OPERA
- Musical Theatre Southwest
3%
Gilbert Chavez
- DOGFIGHT
- Musical Theatre Southwest
3%
Zane Barker
- CITY OF ANGELS
- Albuquerque Little Theatre
2%
Anna Wilson
- BEAUTIFUL
- Albuquerque Little Theatre
2%
Amy Poland
- THE KING AND I
- Landmark Musicals
2%
Ron Gallegos
- CITY OF ANGELS
- Albuquerque Little Theatre
2%
Divara Harper
- INTO THE WOODS
- Tri-M Productions
2%
Mary Brzezinski-Mabel
- PIRATES OF PENZANCE
- Albuquerque Little Theatre
2%
Santiago Alfonso Meza
- PIRATES OF PENZANCE
- Albuquerque Little Theatre
1%
Ryan Pennington
- MAN OF LA MANCHA
- Musical Theatre Southwest
1%
Tim Nguyen
- THE KING AND I
- Landmark Musicals
1%Best Performer In A Play
Bradley Lewis
- PUEBLO REVOLT
- Santa Fe Playhouse
10%
Christy Burbank
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- Albuquerque Little Theatre
5%
Stephanie Jones
- MISERY
- Albuquerque Little Theatre
5%
Hector Corona
- LION ISLAND
- Vortex Theatre
5%
Madison Dodd
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- Albuquerque Little Theatre
5%
Christina Martos
- LAUGHS IN SPANISH
- Santa Fe Playhouse
4%
Jesse Miller
- EXIT, PURSUED BY A BEAR
- Albuquerque Little Theatre
4%
Noe Fields-Perkins
- PUEBLO REVOLT
- Santa Fe Playhouse
4%
Myles Hughes
- THE UNDERPANTS
- Adobe Theatre
3%
Merritt C. Glover
- A VIEW FROM THE BRIDGE
- The Vortex Theatre
3%
Aaron Black
- A VIEW FROM THE BRIDGE
- The Vortex Theatre
3%
Hania Stocker
- WHO'S AFRIAD OF VIRGINIA WOOLF?
- Santa Fe Classic Theater
2%
DeAnna Gonzalez
- FAROLITOS OF CHRISTMAS
- Vortex Theatre
2%
Pilar O’Connell
- EVERY BRILLIANT THING
- The Santa Fe Play House
2%
Mariah Montoya
- LAUGHS IN SPANISH
- Santa Fe Playhouse
2%
Beatrice Villegas
- FAROLITOS OF CHRISTMAS
- Vortex Theatre
2%
Versai Knight
- A VIEW FROM THE BRIDGE
- The Vortex Theatre
2%
Isaac Carrillo
- DRACULA: COMEDY OF TERRORS
- Albuquerque Little Theatre
2%
Devon Griste
- A SUBTLE KIND OF MURDER
- New Mexico Actors Lab
2%
Ed Chavez
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- New Mexico Shakespeare Festival
2%
Tim Nguyen
- DRACULA
- Elite Dance & Theatre
2%
Isabel Madley
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- ISC Santa Fe
2%
Joey Beth Gilbert
- BIKE AMERICA
- New Mexico Actors Lab
2%
Ian R.Q. Slater
- HAMLET
- Vortex
2%
Alex Reid
- COWBOY MOUTH
- New Mexico Actor's Lab
2%Best Play PUEBLO REVOLT
- Santa Fe Playhouse
13%MISERY
- Albuquerque Little Theatre
10%WHO'S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF?
- Santa Fe Classic Theater
7%MUCH ADO ABOUT NOTHING
- New Mexico Shakespeare Festival
7%A STREETCAR NAMED DESIRE
- Albuquerque Little Theatre
6%DRACULA: COMEDY OF TERRORS
- Albuquerque Little Theatre
5%FAROLITOS OF CHRISTMAS
- Vortex Theatre
5%A VIEW FROM A BRIDGE
- Vortex Theatre
5%LAUGHS IN SPANISH
- Santa Fe Playhouse
4%LION ISLAND
- Vortex Theatre
4%ROSENCRANTZ AND GUILDENSTERN ARE DEAD
- The Vortex Theatre
4%HEROES OF THE FOURTH TURNING
- New Mexico Actors Lab
4%EXIT, PURSUED BY A BEAR
- Albuquerque Little Theatre
3%OTHELLO
- New Mexico Shakespeare Festival
3%THREE CATS CAFE
- Teatro Paraguas
3%A SUBTLE KIND OF MURDER
- New Mexico Actors Lab
2%THE MRS. ROCHESTERS
- Santa Fe Playhouse
2%KING JAMES
- Vortex Theatre
2%NOW AND THEN
- The Adobe
2%COMPLETE HISTORY OF AMERICA (ABRIDGED)
- Vortex
2%EVERY BRILLIANT THING
- Santa Fe Playhouse
1%BIKE AMERICA
- New Mexico Actors Lab
1%HAMLET
- Exodus Ensemble
1%THE UNDERPANTS
- Adobe Theatre
1%WAKEY, WAKEY
- Fusion Theater
1%Best Production of an Opera LA BOHÈME
- Santa Fe Opera
35%MADAMA BUTTERFLY
- Opera Southwest
19%TURN OF THE SCREW
- Santa Fe Opera
18%DIE WALKÜRE
- Santa Fe Opera
13%LLANTOS 1492
- Opera Southwest
9%AGES AGO
- The Anti-Opera
5%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Doug Montoya
- MATILDA THE MUSICAL
- Cardboard Playhouse Theatre Company
15%
Daniel Hogan
- SOMETHING ROTTEN!
- Santa Fe Playhouse
12%
Cruz Hernandez
- THE LITTLE MERMAID
- Four Corners Musical Theatre Co.
12%
Kimberly Powers
- PUEBLO REVOLT
- Santa Fe Playhouse
8%
Lando Ruiz
- MISERY
- Albuquerque Little Theatre
8%
Jason Cook
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- Albuquerque Little Theatre
8%
Jason Roman
- BEAUTY AND THE BEAST
- Albuquerque Little Theatre
4%
Chris Conard
- A SUBTLE KIND OF MURDER
- New Mexico Actors Lab
4%
Jason Cook
- BEAUTIFUL
- Albuquerque Little Theatre
4%
Chadney Everett
- LAUGHS IN SPANISH
- Santa Fe Playhouse
3%
David Bryant
- DOGFIGHT
- Musical Theatre Southwest
3%
Mary Rossman
- FAROLITOS OF CHRISTMAS
- Vortex Theatre
3%
Dahl Delu/Kari Reese
- THE KING AND I
- Landmark Theatre
3%
Matt Horowitz
- INTO THE WOODS
- Tri-M Productions
2%
Joey Sauthoff
- LITTLE WOMEN
- Musical Theatre Southwest
2%
Jordon Embree
- MAN OF LA MANCHA
- Musical Theatre Southwest
2%
Quinten Avila
- THE MRS. ROCHESTERS
- Santa Fe Playhouse
2%
Richard Hess
- CITY OF ANGELS
- Albuquerque Little Theatre
1%
Linda Wilson
- NOW AND THEN
- The Adobe
1%
Jason Roman
- DRACULA: COMEDY OF TERRORS
- Albuquerque Little Theatre
1%
Ellen Mizener
- THE MELODRAMA
- Santa Fe Playhouse
1%
Mary Rossman
- WHAT THE CONSTITUTION MEANS TO ME
- Vortex Theatre
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Ed Hasenbalg
- HAIRSPRAY
- Four Corners Musical Theatre CO.
11%
Gregory Fields
- SOMETHING ROTTEN!
- Santa Fe Playhouse
10%
Santiago Chacon
- PUEBLO REVOLT
- Santa Fe Playhouse
10%
Landa Ruiz
- BARE: A POP OPERA
- Musical Theatre Southwest
7%
Lando Ruiz
- MISERY
- Albuquerque Little Theatre
6%
Simon Welter
- THE ADDAMS FAMILY
- Landmark Musicals
5%
Lando Ruiz
- SING TO ME MY MUSE
- Albuquerque Little Theatre
4%
Jarred Sjoberg
- OKLAHOMA!
- Tri-M Productions
4%
Lando Ruiz
- BARE: A POP OPERA
- Musical Theatre Southwest
4%
Justin Salada
- LITTLE WOMEN
- Musical Theatre Southwest
3%
Esteban Cole
- DOGFIGHT
- Musical Theatre Southwest
3%
Lando Ruiz
- BEAUTIFUL
- Albuquerque Little Theatre
3%
David D. Wright
- BECOMING OTHELLO: A BLACK GIRL'S JOURNEY
- Santa Fe Playhouse
3%
Lando Ruiz
- DRACULA: COMEDY OF TERRORS
- Albuquerque Little Theatre
3%
Goiyo Perez
- THE MELODRAMA
- Santa Fe Playhouse
3%
Saibi Khalsa & Cullen Elliot
- LAUGHS IN SPANISH
- Santa Fe Playhouse
3%
Lando Ruiz
- LION ISLAND
- Vortex Theatre
3%
Lando Ruiz
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- Albuquerque Little Theatre
3%
Lando Ruiz
- FAROLITOS OF CHRISTMAS
- Vortex Theatre
3%
Riley Lewis
- KING JAMES
- Vortex Theatre
3%
Simon Welter
- THE KING AND I
- Landmark Musicals
2%
Saibi Khalsa
- A SUBTLE KIND OF MURDER
- New Mexico Actors Lab
2%
Dan Piburn
- GRACE: STORIES
- Ironweed Productions
2%
Goiyo Perez
- BIKE AMERICA
- New Mexico Actors Lab
2%Best Supporting Performer In A Musical
Drew Frost
- MATILDA THE MUSICAL
- Cardboard Playhouse Theatre Company
13%
Zayne Thomie
- THE LITTLE MERMAID
- Four Corners Musical Theatre Co.
9%
Jesse Miller
- DOGFIGHT
- Musical Theatre Southwest
7%
Rachel Biggs
- SOMETHING ROTTEN!
- Santa Fe Playhouse
7%
Santiago Baca
- BEAUTY AND THE BEAST
- Albuquerque Little Theatre
6%
Kyra Sprague
- BARE: A POP OPERA
- Musical Theatre Southwest
6%
Arwyn Vernold
- SOMETHING ROTTEN!
- Santa Fe Playhouse
5%
Kelsey Montoya
- MATILDA THE MUSICAL
- Cardboard Playhouse Theatre Company
5%
Lauren Jehle
- BEAUTIFUL
- Albuquerque Little Theatre
4%
Emily Breitbach
- LITTLE WOMEN
- Tri-M Productions
4%
Alex Kiefert
- INTO THE WOODS
- Tri-M Productions
4%
Latasha Booth
- BARE: A POP OPERA
- Musical Theatre Southwest
3%
Jim Williams
- PIRATES OF PENZANCE
- Albuquerque Little Theatre
3%
Ali Esmeralda Marin
- BIKE AMERICA
- New Mexico Actors Lab
3%
Jessica Ubiera
- MAN OF LA MANCHA
- Musical Theatre Southwest
2%
Lina Ramos
- MAN OF LA MANCH
- Musical Theatre Southwest
2%
Nicole Erdman
- DOG FIGHT
- Musical Theatre Southwest
2%
Paul Ashby
- DOGFIGHT
- Musical Theatre Southwest
2%
Tasha Booth
- MAN OF LA MANCHA
- Musical Theatre Southwest
2%
Doug Vandewinckel
- MAN OF LA MANCHA
- Musical Theatre Southwest
2%
Jim Williams
- MAN OF LA MANCHA
- Musical Theatre Southwest
2%
Hania Stocker
- HEROES OF THE FOURTH TURNING
- New Mexico Actors Lab
1%
Russell Gurule-Rietmann
- MAN OF LA MANCHA
- Musical Theatre Southwest
1%
Nina Damián Folch
- THE MELODRAMA
- Santa Fe Playhouse
1%
Sheldon Blackhorse
- THE MELODRAMA
- Santa Fe Playhouse
1%Best Supporting Performer In A Play
Paul Ashby
- EXIT, PURSUED BY A BEAR
- Albuquerque Little Theatre
10%
Addie Nayback
- FAROLITOS OF CHRISTMAS
- Vortex Theatre
9%
Ariana Roybal
- LAUGHS IN SPANISH
- Santa Fe Playhouse
7%
Timothy
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- Albuquerque Little Theatre
7%
Emily Rankin
- WHO'S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF?
- Santa Fe Classic Theater
6%
Parker Owen
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- NM Shakespeare Festival
5%
Brent Whitted
- DRACULA: COMEDY OF TERRORS
- Albuquerque Little Theatre
4%
Yasmin Bañuelos
- FAROLITOS OF CHRISTMAS
- Vortex Theatre
4%
Devon Griste
- A SUBTLE KIND OF MURDER
- New Mexico Actors Lab
4%
Ali Esmeralda Marin
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- New Mexico Shakespeare Festival
3%
Aaron Black
- A SUBTLE KIND OF MURDER
- New Mexico Actors Lab
3%
Yamiley Allen
- LION ISLAND
- Vortex Theatre
3%
Jesus Bañuelos
- LION ISLAND
- Vortex Theatre
3%
Graydon Clarke
- A VIEW FROM THE BRIDGE
- The Vortex Theatre
2%
Russell Gurule
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- New Mexico Shakespeare Festival
2%
Amy Meilander
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- ISC Santa Fe
2%
Garrick Sigl
- BURN THIS
- New Mexico Actor's Lab
2%
Alex Glover
- CORIOLANUS
- New Mexico Shakespeare Festival
2%
Michelle Volpe Roe
- HOW THE OTHER HALF LOVES
- West End Productions
2%
Caitlyn Fox
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- New Mexico Shakespeare Festival
2%
Elizabeth Olton
- THE MRS. ROCHESTERS
- Santa Fe Playhouse
2%
María Teresa Herrera
- FAROLITOS OF CHRISTMAS
- Vortex Theatre
2%
Ed Benson
- A VIEW FROM THE BRIDGE
- The Vortex Theater
2%
Owen Reid Callis
- ROSENCRANTZ AND GUILDENSTERN ARE DEAD
- The Vortex Theatre
2%
Maria Latiolais
- OTHELLO
- New Mexico Shakespeare Festival
2%Best Theatre For Young Audiences Production YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN
- Santa Fe Playhouse
31%SEUSSICAL
- Musical Theatre Southwest
16%THE BOX
- The Box
16%BIG BAD WOLF
- Vortex Theatre
10%NM YOUNG ACTORS
- Kimo Theatre
7%A CHRISTMAS CAROL
- Upstart Crows
7%ROMEO & JULIET
- Upstart Crows
6%BYE BYE BIRDIE
- Pandemonium Productions
5%DREW'S CLUES
- Teatro Paraguas
2%Favorite Local Theatre
Santa Fe Playhouse
23%
Cardboard Playhouse Theatre Company
12%
Musical Theatre Southwest
11%
Albuquerque Little Theatre
10%
Four Corners Musical Theatre Co.
9%
The Vortex Theatre
7%
West End Productions
4%
Tri-M Productions
3%
NM Actors Lab
3%
Landmark Musicals
2%
The Adobe Theater
2%
New Mexico Shakespeare Festival
2%
The Box Performance Space and Improv Theatre
2%
North Fourth Arts Center
2%
ISC Santa Fe
1%
Opera Southwest
1%
Teatro Paraguas
1%
Santa Fe Classic Theater
1%
Adobe Theatre
1%
New Mexico Actors Lab
1%
Fusion Theater
1%
Duke City Rep
0%