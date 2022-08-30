PETER PAN VE VAROLMAYAN ULKE Comes to the Turkcell Platinum Stage Next Month

Akbank Çocuk Tiyatrosu ve Zorlu PSM işbirliğiyle, Akbank Sanat'ın 50. yılı için tiyatro sahnelerine kazandırılan Peter Pan ve Varolmayan Ülke, sezon boyunca Turkcell Platinum Sahnesi'nde! Metin ve söz yazarlığını Mehmet Ergen'in üstlendiği müzikalin müziklerini Tuluğ Tırpan bestelerken koreografisini Beyhan Murphy üstlendi.

Wendy her akşam kardeşlerine masallar anlatıp yataklarına yatırır. Ancak bu gece, farklı bir gecedir. Masalların büyümeyen çocuğu Peter Pan, koruyucu perisi Tinkerbell ile çıkagelir. Kahramanlarımız, peri tozunun da yardımıyla Varolmayan Ülke adında bir adaya yolculuğa çıkar. Adada korsanlar ve deniz kızlarıyla yaşadıkları maceralar, Kayıp Çocuklar'ın yaşamını değiştirecektir.

Akbank Çocuk Tiyatrosu'nun 50. Yılı için özel olarak yazılan bu müzikal, sezon boyunca Zorlu PSM'de. J.M. Barrie'nin ünlü romanı Peter & Wendy'den uyarlanan bu özgün eser, pek çok tiyatro oyununa ve filme ilham veren karakterleri, yepyeni bir yorumla sahneye getirecek.

Yönetmen: Mehmet Ergen

Müzik Direktörü: Tuluğ Tırpan

Koreograf: Beyhan Murphy

Dekor: Merve Yörük

Kostüm: Gül Sağer

Işık: Richard Williamson

Yardımcı Yönetmen: Lerzan Pamir

Uygulayıcı Yapımcı: Duygu Bayram

Afiş Fotoğrafı: Ayşegül Karacan

OYNAYANLAR

Peter Pan: Yağız Can Konyalı

Wendy: Elif Gülalp

Kaptan Kanca : Sami Levi

Tinkerbell: Su Sonia Herring

Diğer rollerde: Abdullah Cersel, Alitsa Simcha Darsa, Arek Kazanciyan, Anıl Altınöz, Ayhan Karaağaç, Ayşe Nur Köksal, Birce Leyla Akbulut, Pamir Can Gökdoğan, Ezgi İrem Mutlu, Evrim Akyay, Gülçin Alpaşar, Gürdeniz Bursalı, Huri Thelma Murphy, Mehmet Yasin Sağlam, Mert Aksu, Mert Aydın, Özkan Özipek, Ralf Bilmen, Sultan Ahmet Çakır, Tuğrul Ali Şenocak, Tuğrul Savaşçı, Ufuk Tevge, Yağmur Topçu, Zeynep Erdoğan