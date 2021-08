Ferhan Sensoy, Turkish Playwright and Actor, Dies at 70

BroadwayWorld is saddened to report that Turkish playwright, actor, and stage director Ferhan Şensoy has died at age 70.

His plays include Aşkımızın Son Durağı (The Last Stop of Our Love), Kiralık Oyun (Play For Rent), Uzun Donlu Kişot (Quixote, the Long Underpants), Beni Ben Mi Delirttim (Have I crazed Myself), Fişne Pahçesu (Cherry Orchard), Felek Bir Gün Salakken (One Day When Fate Was Foolish), Ferhangi Şeyler (Ferhanish Things), Güle Güle Godot (Bye bye Godot), Şahları da Vururlar (They Shoot Shahs As Well), and İçinden Tramvay Geçen Şarkı (The Song Through Which a Streetcar Passes).

Sensoy also performed in many films, including Muhalif Başkan (2013), Son Ders: Aşk ve Üniversite (2008), Pardon (2005), Şans Kapıyı Kırınca (2004), Büyük Yalnızlık (1989), Bir Bilen (1986), Parasız Yaşamak Pahalı (1986), Köşedönücü (1985), Kızını Dövmeyen Dizini Döver (1977), and Aşk Dediğin Laf Değildir (1976).

On television he appeared in Varsayalım İsmail and Boşgezen ve Kalfası.