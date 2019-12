Viktoria Tocca Entertainment Presents JESUS CHRIST SUPERSTAR In Dalhalla

Det var över hundra sökande till rollen som Maria Magdalena; även videoansökningar från andra länder då musikalen ska spelas på originalspråket engelska. Efter en audition i Stockholm i början av december står det klart att rollen går till soulsångerskan Laila Adéle. Traditionellt sett har Maria Magdalena ofta porträtterats som det vackra, väna kärleksintresset som trånar efter en man. Rollbesättarna var eniga om det är förlegat och kallade därför sångerskor som oftast inte är påtänkta för den här rollen till audition.

- Maria Magdalenas sång "I Don't Know How to Love Him" är en ikonisk musikallåt och den största hiten i föreställningen. Det är också den enda kvinnliga huvudrollen och vi ville ha en Maria Magdalena med en egen stark kraft och ett eget uttryck, berättar producenten Viktoria Tocca och fortsätter:

- Det kreativa teamet var helt överens om att Laila Adèle besitter den sårbarhet men även enorma styrka - både i personlighet och röst - som vi vill ha i vår Maria Magdalena.

- Det ska bli så fantastiskt roligt att få spela Maria Magdalena och att jag får utrymme att göra min tolkning av henne. Att sen få göra det på magiska Dalhalla tillsammans med alla dessa galet begåvade artister känns som ett extra lyft! säger Laila Adèle.

Laila Adèle besitter en av Sveriges absolut starkaste soulröster och har kallats för både "soulgudinna" och "lill-Aretha". Hon har bland annat tävlat i Melodifestivalen, varit sidekick till Tomas Ledin i hyllade krogshowen "Skarpt läge", samt satt upp den egna showen "The Amazing Soul & Gospel Brunch" på Ystad Saltsjöbad. Utöver sin karriär som soloartist har Laila dessutom medverkat i ett flertal musikaler genom åren, däribland "Little Shop of Horrors", "Hairspray", "Jekyll & Hyde", "Legally Blonde the Musical", "Miss Saigon", "Cabaret" och "Rock of Ages". Just nu turnerar Laila med musikalkonserten "Från Broadway till Duvemåla" som går för utsålda hus över hela Sverige.

Biljettrusning till "Jesus Christ Superstar" på Dalhalla - ytterligare extraföreställning

När biljetterna till "Jesus Christ Superstar" i Dalhalla släpptes såldes de nästan slut på bara en vecka, och man beslutade att sätta in ytterligare en föreställning. Även denna är nu nästan slutsåld och därför släpps nu på söndag 15/12 kl 10:00 biljetter till en tredje föreställning. Rockoperan kommer att spelas på Dalhalla onsdag 15 juli, torsdag 16 juli och fredag 17 juli.

Kort om "Jesus Christ Superstar"

Det är originalversionen av den på sin tid så kontroversiella rockoperan med Rice texter som kommer att spelas på Dalhalla i sommar. Andrew Lloyd Webber och Tim Rice var bara 21 och 25 år gamla när de skrev "Jesus Christ Superstar". Musikalen gavs först ut som ett konceptalbum 1970 innan den fick premiär på Broadway 1971. Sedan dess har den spelats över hela världen, bland annat i Londons West End, ytterligare tre gånger på Broadway och turnerat i USA, Storbritannien och Australien. Den svenska urpremiären skedde på Scandinavium i Göteborg 1972 där nio föreställningar spelades och satte ett nytt publikrekord för arenan.

Georg Malvius regisserar

Förställningen regisseras av den flerfaldigt prisbelönade teaterchefen och professorn i musikalregi Georg Malvius som bland annat startade musikalregiutbildningen vid Göteborgs universitet. Malvius är troligen Sveriges mest internationelle teater- och musikteaterregissör. Med över 150 produktioner av teater, opera och musikaler är han en återkommande gäst på stora scener i bland annat Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland och Italien.

I rollerna

Linus Wahlgren i huvudrollen som Jesus har setts i bland annat "Grease", "Rent", "30 grader i februari", "Solsidan", "Mördaren ljuger inte ensam" och "The Book of Mormon". Han spelar mot Patrik Martinsson i rollen som Judas - en roll som han debuterade med i "Jesus Christ Superstar" redan 1991 och har gjort flera gånger sedan dess - och Fred Johanson spelar Pilatus, en roll han även spelade i filmen "Jesus Christ Superstar" från 2000. Fred har tidigare även medverkat i bland annat "Les Miserables" i London och spelat Odjuret i Göteborgsoperans uppsättning av "Skönheten och odjuret".

Peter Stormare som Herodes gör sin första roll på en svensk teaterscen sedan han spelade Jean i nypremiären av Ingmar Bergmans uppsättning av "Fröken Julie" på Dramaten i början av 90-talet. Peter säger själv att rollen som Herodes är en drömroll han inte kunde tacka nej till.

Tord Hansson som spelar Petrus är en väl omtalad musikalartist från Skåne. Efter examen vid Balettakademin i Göteborg 2012 har han sjungit i uppsättningar som "Jesus Christ Superstar" i Åbo, "Blodsbröder" i Falkenberg, varit på Sverigeturné med Disney Live och har deltagit i föreställningar som "LES MISERABLES" och "En gentlemans handbok i kärlek" på Wermland Opera.

Robban Högström som spelar Simon, bor sedan 2016 i London dit han flyttade för att studera på välrenommerade musikalskolan Urdang Academy. I år fick han Viktoria Toccas Musikalstipendium med motiveringen: "Robban har en styrka och spänning i sitt sceniska uttryck som gjorde att han stack ut som favorit hos alla fem jurymedlemmar. Med en vacker röst och ett eget uttryck, där vi känner att han gjort tydliga val i sin tolkning av det valda materialet är Robban absolut en blivande stjärna på musikalhimlen och vi ser alla fram emot att följa honom vidare."

Kristoffer Hellström i rollen som översteprästen Kaiafas är en framgångsrik musikalartist och skådespelare som bland annat tagit emot Lasse Lönndahls stipendie för sångare och frimurarnas musikstipendium. Han har medverkat i en rad välkända uppsättningar från "Sunset Boulevard" i London i rollen som Adam till "LES MISERABLES" i Tyskland som Grantaire.

Malena Tuvung, Jessica Berge och Sofia Jung är föreställningens souls girls.

Malena har vi sett i huvudroller i musikaler som "Jekyll & Hyde" på Malmö Operan och "Cats" på Cirkus i Stockholm. Hon har också medverkat i Allsång på Skansen. Efter att ha studerat på Balettakademien i Göteborg var Malena bland annat solist på Wallmans salonger i Köpenhamn.

Jessica Berge har lång erfarenhet av stämsång och bakgrundskör och har medverkat i gospelkören "By Grace" där hon sjungit med bland andra Molly Sandén.

Sofia Jung är sångerska och musikalartist utbildad på Perfoming Art School i Göteborg. Efter examen har hon bland annat medverkat i musikalen "Hair" på Göteborgsoperan och shower på Wallmans och Göta Lejon. Hon är nu aktuell i "Häxorna i Eastwick" på Cirkus i Stockholm, och är även en av sångerskorna i soulbandet Sister Soul.

Filip Morel och Simon Rubin spelar präster. Filip har en bakgrund som både sångare och regissör. 2017 spelade han huvudrollen som Jesus i "Jesus Christ Superstar" under elva föreställningar i Eksjö Kyrka. I våras regisserade han musikalen "Legally Blonde" på Teatertolvan Olsbergs Arena.

Simon var redan som tolvåring med i musikalen "Oliver!" och fick mersmak för musikalvärlden. Efter Balettakademiens musikalutbildning kom han in på drömutbildningen - Artisten vid Göteborgs Universitet där han nu studerar. Simon är redan är mycket lovande musikalartist vi hoppas se mer av i framtiden.

Föreställningens körledare Hanna Rydman är professionell sångare och musiker med enorma framgångar som körsångerska. Hon driver det välkända körkonceptet "Joyvoice" med fler än 160 körledare och 22 000 sångare.

Orkestern leds av Carina E Nilsson, en av Sveriges mest framgångsrika kapellmästare. Senaste fyra åren har hon bland annat varit musikaliskt ansvarig och kapellmästare för succékonserten "Från Broadway till Duvemåla", "Elvira Madigan" på Parkteatern och julturnén "Änglaljus".

Om Viktoria Tocca Entertainment

Viktoria Tocca Entertainment är ett produktionsbolag med ambitionen att presentera underhållning på högsta möjliga nivå, med rätt artist på rätt plats. Bland våra produktioner hittar du bland annat succéföreställningen "Från Broadway till Duvemåla", den svenska originaluppsättningen av Broadwaymusikalen "Broarna i Madison County" och Sveriges största musikalpodd - "Musikalpodden med Viktoria Tocca". Utöver sina nöjesproduktioner ligger Viktoria Tocca Entertainment även bakom Sveriges första musikalstipendium specifikt för unga artister.

