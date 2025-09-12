SÅ TUKTAS EN ARGBIGGA Comes to Dramaten

Enter Your Email to Unlock This Article



Shakespeares sexistiska kärlekskomedi intar Stora scenen – i en ny version av Farnaz Arbabi.

Systrarna Katarina och Bianca är varandras raka motsatser. Bianca är en soft girl-influencer och friarna står på rad för att göra henne till hemmafru. Katarina däremot är kaxig, högljudd och totalt ointresserad av att behaga någon. Vilket är ett stort problem, eftersom Bianca enligt familjens regler inte får gifta sig innan storasystern. Biancas friare försöker hitta någon – vem som helst! – som är modig nog att ta sig an den otämjda Katarina. In på scenen kliver Petruccio, självsäker och mystisk. En explosiv romans inleds! Men blir livet på andra sidan bröllopen allt vad systrarna hoppats på?

Så tuktas en argbigga är en komedi av William Shakespeare. Älskad av många, men också kritiserad för att vara kvinnofientlig och i princip ospelbar i vår tid. Nu sätts den upp ändå, i en nyskriven tolkning av regissören Farnaz Arbabi som på Dramaten senast satte upp publiksuccén Cabaret på Stora scenen.

Resultatet? En explosiv, bjussig och maximalistisk föreställning som tar oss till en värld där 1500-tal möter nutid – via 1980-talet. Där clowner rör sig i salongen och reagerar på det som händer på scenen. Och där musiken och 15 dansare från Balettakademin förhöjer stämningen och lockar till fest.

I huvudrollerna ser vi Dramatendebutanten Sara Shirpey som Katarina, känd från tv-serien Taelgia. Bianca spelas av Maia Hansson Bergqvist och Petruccio av David Book, båda nyligen hyllade för sina roller i Liv och Död Strömquist.