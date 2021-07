TOP 5: Los mejores momentos de GOLFUS DE ROMA

GOLFUS DE ROMA llegará al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida la semana que viene. El musical de Stephen Sondheim dirigido por Daniel Anglès llegará a la capital extremeña del 29 de julio al 1 de agosto y del 3 al 8 de agosto, protagonizado por Carlos Latre en el papel de Pseudolus. Las entradas pueden comprarse aquí.

Además, completan el reparto grandes nombres del musical en España como Diego Molero, Eva Diago, Eloi Gómez, Frank Capdet, Meritxell Duró, Ana San Martín o Iñigo Etayo.

Tras su paso por Mérida, GOLFUS DE ROMA se podrá ver en el Teatro de la Latina de Madrid a partir del 9 de septiembre. Esta gran comedia premiada con 6 Tony Awards será el primer título en estrenarse en la temporada 2021/2022.

Aprovechando que quedan 8 días para su llegada al Festival de Teatro Clásico, os traemos nuestro recopilatorio de los mejores momentos de pasadas producciones de esta comedia musical.

1. Comedy Tonight (Producción original de Broadway, 1962)

A FUNNY THING HAPPENED ON THE WAY TO THE FORUM (o GOLFUS DE ROMA como se conoció en España) se estrenó en 1962 en Broadway con Zero Mostel en el papel de Pseudolus, interpretación que le supuso un Premio Tony, entre los 6 que se llevó la producción original, incluyendo Mejor Musical del año. De todo el equipo, el único que se quedó sin su reconocimiento fue el propio Stephen Sondheim. ¡Aquí la actuación en los Tony de su protagonista!

2. Lovely (reprise) (Versión cinematográfica, 1966)

Tras su éxito en Broadway y posteriores producciones en Londres, además de Madrid y México en Español, el musical fue llevado a la gran pantalla bajo la dirección de Richard Lester. Entre otros, repitieron su rol en la gran pantalla Zero Mostel y el divertidísimo Jack Gilford, que había sido nominado al Tony por su papel de Hysterium. Aquí una escena de ambos, el reprise de 'Lovely'.

3. La Comedia Hoy (Madrid, 2015)

En los Veranos de la Villa, Madrid, pudimos ver este musical con Rafa Castejón como Pseudulus. Esta no fue la primera vez que se vio el musical en España, ya que en 1993 Mario Gas dirigió una versión protagonizada por Javier Gurruchaga, Gabino Diego y Vicky Peña, y previamente en el 64 en el Teatro Maravillas con José Sazatornil como Pseudolus. Aquí el número inicial del musical:

4. Everybody Ought To Have A Maid (Revival de Broadway, 1995)

Una de las reposiciones más celebradas del musical fue la de 1995 en Broadway, dirigida por Jerry Zaks, con Nathan Lane en el papel de Pseudolus, que le valió el Tony al Mejor Actor, convirtiéndose en el tercer intérprete en hacerse con este premio por el papel de Pseudolus, después de Zero Mostel y Phil Silvers.

5. Free (Revival de Broadway, 1997)