THE SHOW MUST GO ON! LIVE AT THE PALACE THEATRE se retransmitirá el 6 de junio

El National Theatre Live retransmitirá en directo THE SHOW MUST GO ON! LIVE AT THE PALACE THEATRE este 6 de junio a las 7pm (8pm en España). El concierto estará disponible durante los próximos siete días de manera gratuita.

THE SHOW MUST GO ON LIVE AT THE PALACE THEATRE será la mayor celebración del teatro musical de este año y contará con 18 de los musicales más taquilleros del London West End. Incluirá números de TINA: THE Tina Turner MUSICAL, DEAR EVAN HANSEN, EVERYBODY'S TALKING ABOUT JAMIE, SIX, HAMILTON, THE BOOK OF MORMON, WICKED, MATILDA, LES MISERABLES, LION KING, THE PRINCE OF EGYPT, COME FROM AWAY, THE PHANTOM OF THE OPERA, MARY POPPINS, MAMMA MIA!, BACK TO THE FUTURE: THE MUSICAL y PRETTY WOMAN: THE MUSICAL.

Con este tipo de iniciativas, se pretende promover el amor por el teatro musical para que cuando podamos volver a los escenarios lo hagamos con mucha ilusión.

Dirigido por Luke Sheppard y Anna Fox, THE SHOW MUST GO ON! LIVE AT THE PALACE THEATRE es una producción de Chris Marcus y Damien Stanton para el Theatre Support Fund+.

