SOM PRODUCE hace balance de esta temporada y sus próximos proyectos

Esta mañana, el equipo de SOM Produce ha convocado a los medios de comunicación en el Teatro Rialto, donde se representa con gran éxito el musical LA JAULA DE LAS LOCAS, para hacer balance de toda esta temporada y todo lo que vendrá próximamente.

José María Cámara, socio de SOM Produce, ha comenzado anunciando que se sitúan ya como la empresa número uno como operadores teatrales, gracias a las 4.633 butacas que suman el Nuevo Teatro Alcalá, el Rialto, el Calderón y, a partir del 1 de julio, el Nuevo Apolo. "En 2018, el sector declaró 160 millones de euros, de los cuales 110 proceden del teatro musical, y el 90% lo generamos STAGE y SOM, y facturamos más que todo el cine español en los últimos años", ha asegurado Cámara. Tras producciones como SONRISAS Y LÁGRIMAS, CABARET, WEST SIDE STORY, PRISCILLA, REINA DEL DESIERTO o BILLY ELLIOT, la empresa se sitúa también como la que más musicales y giras ha producido.

SOM Produce anuncia su programación 2020/2021

El plato fuerte de este encuentro, ha sido el anuncio del próximo espectáculo que traerán al Nuevo Teatro Alcalá cuando BILLY ELLIOT ponga rumbo a Barcelona, ciudad en la que existe la Escuela Billy Elliot desde Marzo de 2019. "El musical no será representado en ninguna otra ciudad española", ha anunciado Cámara.

El nuevo espectáculo que estrenarán será GREASE, el próximo 1 de octubre, adaptado y dirigido por David Serrano, quien ha llegado un poco más tarde a la sala, ya que se había retrasado su vuelo con el que venía desde Londres, y quiso decir unas palabras acerca del proyecto: "Cuando me ofrecieron hacer GREASE, enseguida les dije que sí, pero que lo quería hacer con adolescentes. Ya que me iba a permitir seguir trabajando con los chicos y chicas que a lo largo de estos años han hecho BILLY ELLIOT, con los que he establecido una relación muy estrecha. Además nos dimos cuenta de que iba a ser la primera vez que se hiciera una producción de GREASE en la que los actores tendrían la misma edad de los personajes".

La ambiciosa e innovadora puesta en escena de GREASE estará a cargo del mismo equipo creativo de BILLY ELLIOT y además coincidirá en el tiempo con una nueva serie de HBO basada en la película, y una precuela producida por Paramount Pictures.

Además, han anunciado que la adquisición de una gran experiencia en la detección y formación de nuevos talentos, que ya se han traducido en la creación de la Escuelas Billy Elliot en Madrid y Barcelona, y la Escuela de Grease, donde los elegidos son becados para su formación, llevará a la productora a crear la Escuela SOM de Artes Escénicas. Empezará a funcionar a partir de 2021 en Madrid.

Logotipo de la nueva producción de GREASE

LA JAULA DE LAS LOCAS permanecerá en el Teatro Rialto hasta finales de mayo, que iniciará una gira por toda España. Después, del 10 al 21 de junio podremos ver CARMINA BURANA de la Fura dels Baus, un espectáculo que agotó todas sus localidades durante la temporada pasada. En octubre, el teatro tendrá una programación semanal de tres funciones de LOS MORANCOS, seis de LA FUNCIÓN QUE SALE MAL, que se ha ganado el salto a la Gran Vía por su éxito en el Teatro La Latina, y los fines de semana, EL CLUB DE LA COMEDIA.

A partir del 1 de julio, SOM Produce, se hará cargo de la programación del Teatro Nuevo Apolo, que en la temporada 2020/2021 será el espacio del musical AQUELLAS PEQUEÑAS COSAS, con las canciones de Joan Manuel Serrat.

Después del gran éxito de ADIÓS ARTURO (LA CUBANA), el Teatro Calderón acogerá una gran producción de Escrito en las estrellas, productores de EL MÉDICO, EL MUSICAL.

Hablando de otros proyectos, la productora ha anunciado que el dramaturgo Juan Carlos Rubio se encuentra escribiendo una obra, para estrenar en 2021, titulada: EN TIERRA EXTRAÑA, y reunirá en una ucronía a Concha Piquer y Federico García Lorca, con Rafael de León como testigo de lo que pudo haber sido.

Pondrán en marcha también la iniciativa SOM EN CONCIERTO, para facilitar el acceso a la experiencia teatral a la comunidad musical, ofreciendo más de 300 fechas para conciertos a lo largo del año, en Madrid y Barcelona, al combinar sus recintos y el Teatre Victoria de Barcelona, propiedad de El Mago Pop.

"Espero que podamos seguir contándoles cosas interesantes", así ha concluido José María Cámara la velada que ha dado muy buenas noticias a los amantes del teatro musical.





Related Articles Shows View More Spain Stories