Rachel Tucker anuncia concierto y MasterClass en Madrid

Rachel Tucker es una artista del West End conocida principalmente por su papel de Elphaba en Wicked, entre otros. La actriz ha anunciado que estará en la capital madrileña los días 23 y 24 de agosto.

WICKED, COME FROM AWAY, WE WILL ROCK YOU, COME FROM AWAY o SONGS FOR A NEW WORLD son algunos de los espectáculos en los que la actriz ha dado vida a sus personajes.

El martes 24 de agosto podremos disfrutar de un concierto de la artista en el Teatro Amaya de Madrid donde nos deleitará con un amplio repertorio de teatro musical combinado con algunos de sus nuevos temas.

Pero esto no es todo, ya que el lunes 23, la actriz y cantante ofrece la MasterClass Acting Through Song, en la que 8 personas podrán conocer nuevas herramientas para poner sus habilidades al límite, además de obtener un feedback personalizado de la propia Rachel Tucker.

Este doble evento es una producción de Judit Gayán en colaboración con Los Repetoristas.

Para más información sobre la MasterClass pinche aquí. Para más información y venta de entradas del concierto pinche aquí.