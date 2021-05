HAMILTON, WICKED, THE LION KING y CHICAGO, los primeros musicales que reabrirán en Broadway

Como decía ANNIE, el sol brillará mañana. Ha sido un año difícil, pero tras esta larga espera, por fin vamos sabiendo qué musicales serán los primeros en reabrir en Broadway este otoño.

HAMILTON, el exitoso musical de Lin Manuel Miranda sobre la historia americana subirá el telón el próximo 14 de septiembre. Ese mismo día podremos disfrutar también del reestreno de CHICAGO, THE LION KING y WICKED.

El 17 de septiembre también regresarán AMERICAN UTOPIA y SIX y posteriormente, a finales de septiembre lo harán ALADDIN el 28 y COME FROM AWAY, del que todavía no se sabe el día exacto.

En octubre llegarán TINA - THE Tina Turner MUSICAL, CAROLINE, OR CHANGE, JAGGED LITTLE PILL, y THE PHANTOM OF THE OPERA. TROUBLE IN MIND regresará en noviembre.

MRS. DOUBTFIRE y DIANA volverán en diciembre. CLYDE'S tiene previsto estrenarse también en otoño de este año, pero todavía no hay una fecha concreta.

Pero esto no es todo, ya que Broadway también ha anunciado los musicales que se reestrenarán el próximo año. BIRTHDAY CANDLES llegará el 10 de abril, TAKE ME OUT reabrirá en primavera y BETWEEN RIVERSIDE AND CRAZY lo hará en otoño.