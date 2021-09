¡Feliz Cumpleaños, Gloria Estefan!

Hoy es el cumpleaños de la cantante cubana-estadounidenseganadora de 26 premios Grammy que ha vendido más de cien millones de discos a nivel mundial.

Por ello, queremos repasar el musical que trata acerca de su trayectoria profesional, así como su última colaboración en el sector cinematográfico.

ON YOUR FEET cuenta la inspiradora historia de Gloria y Emilio Estefan desde sus orígenes en Cuba hasta su salto al estrellato internacional, pasando por su vida en las calles de Miami.

El musical incluye algunos de los mayores éxitos de Estefan, como 'Rhythm is Gonna Get You', 'Conga', 'Mi Tierra', 'Get On Your Feet', 'Don't Want To Lose You Now' o'1-2-3'.

En su momento, el espectáculo fue nominado a un Tony a la Mejor Coreografía, y Ana Villafañe fue galardonada con un Theatre World Award:

Este mismo año Gloria Estefan puso voz a Marta en VIVO, la película con guión de Quiara Alegría Hudes y canciones de Lin-Manuel Miranda en la que un kinkajú al que le encanta la música viaja para entregar una canción de amor, en nombre de un viejo amigo, a Marta, una cantante de éxito que reside en Miami. En ella, Estefan interpreta 'Inside your Heart':

ON YOUR FEET es una obra dirigida por el ganador de dos premios Tony Jerry Mitchell (KINKY BOOTS, LEGALLY BLONDE), con coreografías del ganador del Olivier Sergio Trujillo (JERSEY BOYS) y con libreto del ganador del Óscar Alexander Dinelaris (BIRDMAN).

VIVO es una producción co-dirigida y escrita por Kirk DeMicco (The Croods) y Brandon Jeffords, con guión de Quiara Alegria Hudes, y música y letras de Alex Lacamoire y Lin-Manuel Miranda.