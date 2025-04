El elenco de EL MÉDICO, EL MUSICAL improvisa un concierto a bordo de un tren durante el apagón

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



El pasado lunes 28 de abril, parte del elenco de EL MÉDICO, EL MUSICAL improvisaron una actuación en un tren detenido durante el apagón que interrumpió el servicio ferroviario. El equipo se desplazaba desde Torrevieja a Zaragoza, su próximo destino, cuando el convoy quedó detenido durante varias horas. En lugar de dejarse llevar por el nerviosismo, los intérpretes decidieron cantar algunos temas del espectáculo para animar al resto de los pasajeros.

La iniciativa fue bien recibida por quienes compartían el trayecto, y varios vídeos de ese momento se han difundido en redes sociales. Muchos usuarios valoraron el gesto como una forma de aliviar la espera con arte y entretenimiento.

EL MÉDICO, EL MUSICAL, basado en la novela de Noah Gordon, llega este 1 de mayo al Teatro Principal de Zaragoza, donde permanecerá en cartel hasta el 18 de mayo. Esta será la última parada de su gira nacional, que ha superado los 300.000 espectadores.

El gesto espontáneo del equipo ha sido señalado como una muestra de cómo el teatro puede ir más allá del escenario y conectar con las personas incluso en los momentos más imprevistos.

Puedes ver el momento haciendo click en este enlace.

Comments

Win Two Tickets to The Great Gatsby