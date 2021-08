El Musical Favorito de... Andrea Bayardo

Hoy la actriz y cantante Andrea Bayardo nos responde a cinco preguntas sobre su musical preferido. Esta artista, que interpretará a Nala en EL REY LEÓN la próxima temporada en Madrid, después de su paso en México, es conocida por sus papeles en WEST SIDE STORY, ONCE ON THIS ISLAND, y AIDA.

¿Cuál es tu musical favorito y por qué?

Mi musical favorito es AIDA, porque me parece una adaptación brillante, entretenida y apasionada, que mezcla una historia dramática con un contexto lleno de diversidad e Historia.

¿Qué es lo que te parece más especial de él?

Lo más especial de AIDA me parece la música, creo que Elton John captó perfectamente la esencia de lo que se pretende contar.

¿Cuál es tu momento favorito?

Tengo muchos momentos favoritos, pero creo que la escena de 'The past is another land', en la que se muestran los dos mundos, de Egipcios y Nubios, de esclavitud y explotación, es una de las más conmovedoras.





¿Si tuvieras que escoger una canción suya, con cuál te quedarías?

Me gustan todas las canciones, me parecen espectaculares, aunque si tuviera que escoger una, me quedaría con 'The Gods love Nubia', porque tiene el perfecto balance entre intimidad y explosión, es magia pura.

¿Qué personaje te gustaría interpretar, si pudieras escoger uno?

Me encantaría volver a interpretar a Aida. Otro personaje que está en mi lista es Kim de MISS SAIGON, pero esa ya es otra historia.