El Musical Favorito de... Ana Dachs

Hoy la cantante y actriz Ana Dachs nos responde a cinco preguntas sobre su musical preferido. Esta artista, que recientemente pudimos ver en LA OBRA DE ANTOINE y JUGAR A SER DIOS, es conocida por sus papeles en PRISCILLA: REINA DEL DESIERTO, EVITA y EL MAGO DE OZ.

¿Cuál es tu musical favorito?

Siempre he sido muy volátil respecto a los absolutos. No me gusta ser categórica, pero hoy diría que es WAITRESS.



¿Por qué?

La primera vez que lo vi fue en Nueva York de pura casualidad. Era mi cumpleaños, estaba sola y cuando llegué a la oficina de TKTS todos los shows ya habían comenzado, excepto éste. Así que compré una entrada sin tener mucha idea de qué iba a ver. Allí dentro, vibré y lloré un río. Cuatro años más tarde, repetí en Londres para ver a Sara Bareilles y lloré mucho más que la primera vez.

Hay algo con lo que conecté y no sé muy bien qué es. Tal vez la historia de mujeres normales con problemas reales que se dan soporte entre ellas, la ausencia de príncipes azules, que la sensibilidad también es una fortaleza...

Y bueno, qué queréis que os diga...¡me encantan las tartas!





¿Qué es lo que te parece más especial de él?

Un musical escrito, compuesto y dirigido por mujeres no puede sino reflejar a la perfección el mundo femenino. Insisto en la necesidad de crear historias en las que los espectadores se sientan reflejados, y sus personajes nos den un subidón de autoestima desde la más absoluta normalidad. Los mundos mágicos de otros montajes son maravillosos, pero enviar un mensaje de empoderamiento desde el costumbrismo a mí me enamora.



¿Cuál es tu momento favorito?

¡Uy! No sería capaz de decidir uno en concreto del espectáculo, pero un momento que me fascinó en mi primera visita fue cuando el personaje de Jenna termina 'She used to be Mine', y el patio de butacas empezó a aplaudir y gritar como si estuviera en el plató de Oprah Winfrey. ¿Cómo harán los actores para no desconcentrarse ante esa algarabía?

¿Si tuvieras que escoger una canción suya, con cuál te quedarías?

Aquí es cuando cualquiera diría que 'She used to be Mine'. Y sí, es un temazo, pero para mí el temón es 'Everything changes', cuando Jenna da a luz a su bebé y todo su mundo se coloca. Retratar la vulnerabilidad que experimenta una mujer que acaba de parir en una canción sin caer en lo pasteloso ni lo naíf me parece, sencillamente, brillante.





¿Qué personaje te gustaría interpretar, si pudieras escoger uno?

Si sólo pudiera elegir uno sería Jenna, POR SUPUESTO. Qué viajazo sería.

Pero si me dejarais disparar una bala extra, también elegiría a Dawn porque tiene unos momentazos de comedia brutales.