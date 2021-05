EVERYBODY'S TALKING ABOUT JAMIE se estrenará en septiembre en Amazon Prime Video

EVERYBODY'S TALKING ABOUT JAMIE, la película basada en el famoso musical del West End, se estrenará el 17 de septiembre en Amazon Prime Video en más de 240 países.

El elenco está compuesto por Marx Harwood como Jamie New, Sarah Lancashire, Lauren Patel, Shobna Gulati, Ralph Ineson, Adeel Akthar y Samuel Bottomley. Completan el reparto Sharon Horgan y Richard E. Grant.

Basada en hechos reales, EVERYBODY'S TALKING ABOUT JAMIE cuenta la historia de Jamie New, un adolescente de Sheffield que sueña con vivir sobre los escenarios. Mientras sus compañeros de clase planifican cómo ganarse la vida después de clase, Jamie piensa en relevar su ambición secreta de convertirse en una drag queen feroz y orgullosa. Su mejor amiga, Pitt y su madre le apoyan incondicionalmente y además, Miss Loco Chanelle, una leyenda del drag, le orienta hacia su debut en el escenario.

Pero no todo es de color de rosa, ya que Jamie tiene que lidiar con su padre, que no le apoya, un asesor de carreras sin inspiración y algunos compañeros de instituto ignorantes que intentan estropear su desfile. Con números musicales animados y llenos de color, Jamie y su comunidad se inspiran mutuamente para superar los prejuicios, ser más comprensivos y pasar de la oscuridad hacia el centro de atención.

Jennifer Salke, directora de Amazon Studios ha comentado que "la historia de Jamie es una que resuena en todas las generaciones: se trata del amor incondicional y sabemos que nuestra audiencia global se enamorará de Jamie mientras supera la adversidad para encontrar su verdadero yo. Estamos muy emocionados de compartir esta historia alegre e inspiradora con el mundo".

El director, Jonathan Butterell añadió "Estoy encantado de nuestra película, la historia de ocupar su lugar en el mundo con alegría, orgullo y aceptación, se abra camino por todo el mundo con la familia Amazon. Unámonos para celebrar lo glorioso y la fabulosa singularidad de todos y cada uno de nosotros".

La película cuenta con éxitos como "And You Don't Even Know It', 'The Wall In My Head' y 'Everybody's Talking About Jamie', además de una nueva canción exclusiva, 'This Is Me', interpretada por Holly Johnson, vocalista de Frankie Goes to Hollywood.

EVERYBODY'S TALKING ABOUT JAMIE reúne a los creadores originales del espectáculo teatral en su debut cinematográfico con Jonathan Butterell como director, guion y letra de Tom MacRae y canciones de Dan Gillespie Sells. Además, la partitura está compuesta por Sells y Anne Dudley. Peter Carlton, p.g.a, Mark Hebert, p.g.a y Arnon Michael se encargan de la producción y Yariv Milchan, Michael Schaefer, Natalie Lehmann, Daniel Battsek, Ollie Madden, Peter Balm, Niall Shamma y Jes Wilkins como productores ejecutivos.

El musical original se ha convertido rápidamente en uno de los musicales más queridos de los últimos años. Estrenada en el Crucible Theatre en Sheffield, posteriormente se trasladó al Apollo Theatre de Londres. La producción fue un éxito de la noche a la mañana entre el público y la crítica, consiguiendo 5 nominaciones al Premio Oliver. Además, el musical también fue galardonado en los Premios de Teatro del Reino Unido a la Mejor Producción Musical y John McCrea como Mejor Intérprete Musical. El espectáculo volverá a abrir sus puertas esta noche en el Apollo Theatre, siendo el primer musical en el West End en hacerlo, antes de que la gira por Reino Unido se reanude en Manchester en septiembre de 2021, Tokio en 2021, Los Ángeles en enero del 2022 y Australia próximamente.