ESPECIAL Día del Orgullo Friki: 12 Cosas que todo fan de musicales ha hecho alguna vez

Hoy es el Día del Orgullo Friki y para celebrarlo, hemos decidido hacer un recopilatorio de cosas que todos los fans de musicales hemos hecho alguna vez.

1. Coger a nuestro gato como si estuviéramos en el Ciclo Vital de EL REY LEÓN

Quien dice gato dice perro, sobrino, hijo o incluso muñeco de peluche, pero todos hemos levantado algo al ritmo de "achigueña", porque sí, el cantar mal la letra viene incluído en el pack.

2. Cuando te preguntan tu nombre, tú solo puedes decir "My name is Alexander Hamilton".

Si el espíritu de Lin Manuel Miranda te posee, es difícil sacarlo de ahí, sino que le pregunten a Angélica, Eliza y Peggy. En estos casos, solo queda rezar porque la otra persona conozca HAMILTON y no se extrañe de tu respuesta.

3. Has intentado imitar la mítica pose de DIRTY DANCING en "The Time Of My Life"

¿Te ha salido bien? Enhorabuena, ¿te ha salido mal? Bienvenido al club. Con lo fácil que parece en el musical... Aunque claro, teniendo a Johny Castle como compañero de baile como va a salir mal...

4. Lo has dado todo desde las alturas como Elphaba en Defying Gravity Al final la bruja verde era más popular de lo que Glinda creía, porque ¿quién no ha hecho esto alguna vez? Eso sí que es desafiar a la gravedad, porque en más de una ocasión seguro que hemos estado a punto de darnos de bruces contra el suelo. 5. Cuando te dicen un número, a ti solo se te viene a la cabeza 24601 ¿Será un acto de solidaridad con Jean Valjean por su injusticia de estar años encerrado por robar un trozo de pan? Podría ser, nunca lo sabremos. Podéis elaborar vuestras propias teorías, pero después de darle muchas vueltas, nosotros creemos que esta es la más convincente. 6. Cuando te preguntan cuánto tardas en hacer algo, tú respondes 525.600 minutos. Y eso es si lo haces en "horas de amor", que como lo hagas enfadado tardas el doble o más. ¿Que por qué tardamos tanto? Porque estamos buscando una forma correcta de medir un año. 7. Si te ha tocado llevar una escayola o venda en el brazo, te has sentido el protagonista de Dear Evan Hansen ¿También te has escrito -o en su defecto te han escrito porque tú no puedes- "Connor" en el brazo o eres de los que simplemente lo primero que hizo fue ir corriendo a la tienda más cercana a comprarse un polo de rayas azules? 8. Has mirado la luna y te has sentido poseído por un espíritu gatuno para cantar Memory ¿Eres un Jelicle Cat y no lo sabías? ¡Miau! Digo, enhorabuena...Nos vemos en la próxima reunión trascendental. Quién sabe, a lo mejor eres tú el elegido. 9. Cuando le das su merecido a alguien, te sientes en la cárcel de CHICAGO A este paso vas a acabar empatizando con Velma Kelly o Roxie Hart de tanto escuchar en tu cabeza "Se lo ha buscado...". 10. Cuando te dan la bienvenida a algún sitio, no puedes dejar de escuchar en tu cabeza a Emcee, de CABARET, canturreando. Willkommen, bienvenue, welcome... Oh no, ahora vas a estar cantando la canción toda la semana... 11. Cuando llamas a un timbre te dan ganas de decir "Hello, my name is Elder Cunninghan". Seas de la religión que seas esto es algo superior a ti, como una necesidad. Te preguntarás qué se puede hacer ante esto: simplemente rezar -y nunca mejor dicho- para que desde dentro no te contesten "Hassa Diga Eebowai". 12. Coger un paraguas es sinónimo de cantar bajo la lluvia I'm singing in the rain... ¿Dónde hay una farola?. Saltar en los charcos, chapotear en la lluvia, el ambiente idóneo para ponerse a cantar, o al menos, eso es lo que pensaba Gene Kelly.

