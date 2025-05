CASTING CALL: Let's Go convoca audiciones para CABARET

Get Access To Every Broadway Story



La productora Let’s Go ha abierto el proceso de audiciones para el musical CABARET. Con libreto de Joe Masteroff, música de John Kander y letras de Fred Ebb, CABARET está basado en la obra I Am a Camera de John Van Druten, que adapta la novela Goodbye to Berlin de Christopher Isherwood. Ambientado en Berlín en 1929, el musical retrata la vida en el Kit Kat Klub en un contexto de creciente tensión política durante los últimos días de la República de Weimar.

La producción busca intérpretes para diferentes perfiles:

ENSEMBLE COVER SALLY BOWLES: Actriz-cantante (perfil entre 20 y 30 años) buena bailarina. Este perfil, es para una chica del Kit Kat club que pueda cubrir a Sally que es un personaje atrevido, irreverente, sin miedo a nada, con ganas de triunfar y comerse el mundo. Vive su vida al límite, aunque detrás de todo eso se esconde una persona sensible y necesitada de amor.

ENSEMBLE COVER EMCEE: Actor-cantante (perfil entre 20 y 35 años) buen bailarín con apariencia femenina o andrógina. Para este perfil buscamos a alguien muy versátil, con un perfil flexible y que pueda interpretar tanto a un hombre como una mujer. Abierto a experimentar y capaz de meterse al público en el bolsillo con su personalidad arrolladora.

ENSEMBLE COVER FRAULEIN SCHNEIDER: Actriz-cantante (perfil entre 30 y 50 años) Buena bailarina. Para este perfil buscamos a alguien que pueda manejarse en diferentes perfiles de edad para poder cubrir a Schneider y a la vez forme parte del elenco de las chicas del Kit Kat Klub.

ENSEMBLE COVER FRAULEIN KOST: Actriz-cantante (perfil entre 30 y 40 años) Buena bailarina. Este perfil, es para una chica del Kit Kat club, que pueda cubrir a Fraulein Kost, una mujer con mucha personalidad, atrevida, atractiva, y de vuelta de todo.

Los interesados pueden consultar todos los requisitos a través de este enlace. La fecha límite para inscribirse es el 8 de mayo.

