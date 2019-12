BWW TV: 'I will always love you' de EL GUARDAESPALDAS (LA GIRA)

El pasado martes 17 se estrenó en Valencia la gira de EL GUARDAESPALDAS, EL MUSICAL, en el Teatro Olympia, donde permanecerá hasta el próximo 12 de enero. Dirigido por Federico Bellone, este espectáculo reúne a los actores Octavi Pujades, Chanel Terrero, Khaoula Bouchkhi, Sofia Egea, Mirela Cabero, J.M Kimbo, Sergi Albert, Alberto Cañas, Jose M Ygarza, Pablo Ceresuela, Ruben Buika, Tatiana Monells, María Reina, Rubén Álvarez Diaz, Miguel Mateos, Raul Pardo, Sheila Paz, Raquel Caurin, Alba Dusme.

En la presentación a medios, pudimos ver varios números del espectáculo, entre ellos el conocido tema: "I will always love you" interpretado por Khaoula Bouchkhi.





