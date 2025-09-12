PEÇANHA – PROTOCOLO DE SEGURANÇA Comes to Teatro Tivoli BBVA in November

The event is on 26 November.
Um dos pioneiros do humor na internet brasileira, fundador da Porta dos Fundos e hoje com uma carreira sólida nas telas, Antonio Tabet apresenta “Peçanha – Protocolo de Segurança”. Na peça, que marca a sua estreia no universo teatral, o ator interpreta o irreverente e famigerado policial Peçanha, personagem mais famoso de sua trajetória, com milhões de visualizações nas plataformas de streaming. Um sucesso de crítica e público, mais de 15.000 pessoas já foram receber as instruções de segurança do sargento-tenente-major.
A narrativa parte das instruções de segurança apresentadas ao público antes das sessões em cinemas e teatros. Ao notar que tais determinações muitas vezes não são cumpridas, Peçanha resolve inovar e oferecer os serviços de quem tem “mais de vinte anos de corporação nas costas” para, do alto do palco e ao vivo, orientar a plateia quanto às normas para que todos aproveitem a peça “Hamlet, estrelada pelo celebrado ator Mateus Solano.
A única questão é que Peçanha não esperava que o ator, sempre tão profissional, pontual e assíduo, desta vez se atrasasse, o que obriga o policial a enrolar a plateia falando do seu dia a dia do trabalho, do Rio de Janeiro, do Brasil e da realidade de um oficial de quarenta e tantos anos que tenta se adequar ao mundo contemporâneo.
Whether you've got past experience writing about theater or just starting, the BroadwayWorld Community offers a unique opportunity to become a champion for your local arts community, helping raise awareness of local offerings and adding another local voice to the conversation at a time arts coverage is shrinking in the press across the continent. Join us and become a pivotal part of the movement that celebrates and promotes the arts in the digital age.Learn More
Videos