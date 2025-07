Fábia Rebordão Comes to Teatro Tivoli BBVA

Fábia Rebordão vive o fado como quem respira — com a verdade crua e a alma inteira. Reconhecida hoje como uma das mais notáveis vozes do fado contemporâneo, traz consigo um destino traçado desde a infância, quando pisou os palcos pela primeira vez. Das casas de fado mais tradicionais às salas de espetáculo internacionais, o seu percurso revela uma entrega absoluta à música.

Com forte influência de mestres como Amália Rodrigues, Fernando Maurício e Beatriz da Conceição, Fábia não se limitou às fronteiras do fado. O seu talento desdobrou-se em géneros como o flamenco, o jazz ou a morna, numa constante reinvenção artística. A sua versatilidade levou-a também ao teatro musical, com destaque para a participação em My Fair Lady, e à televisão, em programas como Operação Triunfo e na série O Clube.

Enquanto compositora e intérprete, deixou a sua marca em álbuns como A Oitava Cor, Eu, e Eu Sou, cimentando um estilo profundamente pessoal e inovador. Galardoada com o Prémio Amália e eleita uma das 50 personalidades revelação do ano em 2012 pelo Jornal Expresso, é hoje uma das figuras mais autênticas e multifacetadas da música portuguesa.

