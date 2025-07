DOIS DE NÓS Comes to Teatro Tivoli BBVA

Dois De Nós is coming to Teatro Tivoli BBVA in October. The event is on 1 October.

Quatro pessoas de diferentes gerações encontram-se num quarto de hotel. Segredos e mentiras começam a ser revelados e trazem à tona um turbilhão de sentimentos, que mudarão as suas vidas para sempre.

De uma forma bem humorada, são abordados assuntos comuns a todas as pessoas. Aos poucos, diferentes e hilariantes facetas da vida vêm à tona, expondo diferenças e cumplicidades.

“Dois de Nós” mergulha, sem filtros, nas emoções e nos desafios da vida de cada pessoa, independente do género ou da idade, à luz das mudanças velozes de comportamento, tão características dos nossos dias. “

