Photos: Anne Reid Receives Rose d’Or Award Lifetime Achievement Award

Ms. Reid accepted the award from the stage of Studio 54 where she is currently starring as “Merope” in the Olivier Award-winning Oedipus.
The 2025 winners of the prestigious 64th Rose d’Or Awards were revealed in a ceremony hosted in London by comedian Dara Ó Briain. The 2025 Lifetime Achievement Award went to the legendary Anne Reid, for a remarkable career spanning more than six decades influencing generations of performers, writers, and directors. See photos here!
Ms. Reid accepted the award from the stage of Studio 54 where she is currently starring as “Merope” in the Olivier Award-winning Oedipus – a bold and electrifying adaptation created and directed by Robert Icke now on Broadway for a strictly limited 14-week engagement.
Anne was recognized for her illustrious career, from her early breakthrough in Coronation Street through acclaimed roles in Victoria Wood: As Seen on TV, Dinnerladies, Last Tango in Halifax and the recently released, Riot Women. Her work has helped shape the landscape of British drama and comedy.
Anne Reid Receives Rose d'Or Awards 2025 Lifetime Achievement Award
Anne Reid Receives Rose d'Or Awards 2025 Lifetime Achievement Award
Anne Reid Receives Rose d'Or Awards 2025 Lifetime Achievement Award
Anne Reid Receives Rose d'Or Awards 2025 Lifetime Achievement Award
Anne Reid Receives Rose d'Or Awards 2025 Lifetime Achievement Award
Anne Reid Receives Rose d'Or Awards 2025 Lifetime Achievement Award
Anne Reid Receives Rose d'Or Awards 2025 Lifetime Achievement Award
Anne Reid Receives Rose d'Or Awards 2025 Lifetime Achievement Award
Anne Reid Receives Rose d'Or Awards 2025 Lifetime Achievement Award
Anne Reid Receives Rose d'Or Awards 2025 Lifetime Achievement Award
Anne Reid Receives Rose d'Or Awards 2025 Lifetime Achievement Award
Anne Reid Receives Rose d'Or Awards 2025 Lifetime Achievement Award
Anne Reid Receives Rose d'Or Awards 2025 Lifetime Achievement Award
Anne Reid Receives Rose d'Or Awards 2025 Lifetime Achievement Award
Anne Reid Receives Rose d'Or Awards 2025 Lifetime Achievement Award
Anne Reid Receives Rose d'Or Awards 2025 Lifetime Achievement Award
Anne Reid Receives Rose d'Or Awards 2025 Lifetime Achievement Award
Anne Reid Receives Rose d'Or Awards 2025 Lifetime Achievement Award
Anne Reid Receives Rose d'Or Awards 2025 Lifetime Achievement Award
Videos