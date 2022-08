Feature: VOORPROEFJES VAN SPRING AWAKENING EN DE MOL EN DE PARADIJSVOGEL OP DE UITMARKT!

OpusOne is verheugd te melden dat Spring Awakening en De Mol en de Paradijsvogel op 28 augustus zullen optreden tijdens de opening van het musicalseizoen op de Uitmarkt in Amsterdam. Beide producties zullen volgend jaar weer terugkeren in het theater. Spring Awakening zal gaan touren door het land en De Mol en de Paradijsvogel is in een doorontwikkelde versie te zien tijdens de Amsterdam Pride 2023 in de Mary Dresselhuyszaal van DeLaMar.

Elk jaar wordt op de Uitmarkt op feestelijke wijze de nationale start van het culturele seizoen ingeluid, The Musical Awards The Kick Off. Het musicalaanbod van komend jaar wordt daar getoond en de kwaliteit en diversiteit daarvan wordt gevierd. Ook dit jaar mag OpusOne weer een voorproefje geven van hun komende producties. Hiermee wordt ook meteen de terugkeer van Spring Awakening en De Mol en de Paradijsvogel bekendgemaakt. Met beide producties laat OpusOne zien dat zij haar beleid - dat gericht is op kansen geven aan een nieuwe generatie getalenteerde musical performers - onverminderd doorzet. En daarmee richt zij zich ook steeds nadrukkelijker op het bereiken van een jonge publieksgroep.

Het verhaal van Spring Awakening

Spring Awakening is de succesvolle musicalversie (8 gewonnen Tony Awards) van Frühlings Erwachen ('Voorjaarsontwaken'). Deze toneeltekst van Frank Wedekind uit 1891 was direct bij verschijnen controversieel vanwege de thema's abortus, homoseksualiteit, kindermisbruik en zelfdoding. De musicalbewerking actualiseert de indringende thema's en combineert formele speelscènes met hartverscheurende en swingende rocksongs. Jongeren ontdekken hun identiteit en seksualiteit terwijl kerk, school en ouderlijk gezag elk ontluikend gevoel onderdrukken. De jongeren moeten studeren volgens ijzeren regime maar worden onwetend gehouden over liefde en seks, leven en sterven. Het wordt een kruitvat dat wel móet ontploffen.

Het verhaal van De Mol en de Paradijsvogel

De Mol en de Paradijsvogel gaat over de Nederlandse tv-persoonlijkheid Albert Mol en een Syrische vluchteling; wat hebben die gemeen? Beiden zijn ze op zoek naar een plek waar ze zichzelf kunnen zijn: de een als eerste openlijk homoseksuele performer in het benepen Nederland van na de oorlog, de ander als prille drag artist in het moderne Amsterdam van nu dat minder omarmend blijkt te zijn dan gedacht. Duik je in de grond als een mol en verberg je wie je bent, of durf je uitbundig je kleuren te laten zien zoals een paradijsvogel? In De Mol en de Paradijsvogel worden twee verhaallijnen en twee tijden door elkaar vervlochten tot een indringende muzikale voorstelling over de zoektocht naar je eigen identiteit.

Ga voor meer informatie en de speellijsten naar www.opusone.nl

Ga voor info en kaarten voor de voorstellingen in DeLaMar naar www.delamar.nl