Feature: PIETJE BELL NA 15 JAAR TERUG OP DE PLANKEN IN NIEUWE MUSICAL!

REP Entertainment komt komend najaar met de familievoorstelling Pietje Bell en de Bende van de Zwarte Hand naar de Nederlandse theaters. Na het succes van familievoorstellingen als Kruimeltje en Dolfje Weerwolfje brengt REP Entertainment een geheel nieuwe versie van het geliefde verhaal van Chris van Abcoude tot leven. Het hartverwarmende verhaal over vriendschap en avontuur zal vanaf begin oktober door heel Nederland te zien zijn.

Voor Pietje en haar bende is een getalenteerde kindercast samengesteld, waarbij de rol van Pietje voor het eerst gespeeld zal worden door een meisje. De kinderen staan op het toneel samen met gerenommeerde acteurs: Michael de Roos, Els Damen, Mitch Blaauw en Anne-Fleur van der Hoeven. Regisseur Bruun Kuijt vertelt: "Niet alleen is Pietje Bell een vermakelijke voorstelling voor het hele gezin, het is ook een belangrijke boodschap over vriendschap en het opkomen voor wat juist is. We zijn verheugd om het Nederlandse publiek deze nieuwe interpretatie van een tijdloos verhaal te presenteren en we kunnen niet wachten om iedereen te laten genieten van de avonturen van Pietje Bell en de Bende van de Zwarte Hand."

In deze feel-good familiemusical draait het om Pietje Bell, die met haar vrolijke avonturen de hele stad op stelten zet. Haar gedrag is echter een doorn in het oog van meester Geelman en tante Cato. Als een rijke zakenman besluit om de wijk waar Sproet woont te slopen voor de bouw van een groot hotel, komt Pietje in opstand. Samen met Peentje, Engel en Blikkie richt ze de Bende van de Zwarte Hand op en organiseren ze een circusvoorstelling om geld in te zamelen. Maar als ze een bijzondere ontdekking doen, zet de zakenman alles op alles om hen de mond te snoeren. Lukt het Pietje en de Bende van de Zwarte Hand om hun vriend Sproet te helpen?

Na het succes van de familievoorstelling Kruimeltje, welke in de top 3 staat van kanshebbers op de Eventim publieksprijs Beste Familiemusical, brengt REP Entertainment nu wederom een klassieker naar de Nederlandse theaters. Pietje Bell en de Bende van de Zwarte Hand belooft een feestje te worden voor jong en oud. Met veel humor, avontuur en leuke liedjes.

Praktische informatie

Pietje Bell en de Bende van de Zwarte Hand is vanaf oktober 2023 te zien door heel Nederland. Kaartverkoop is nu gestart via de theaters en op www.repentertainment.nl