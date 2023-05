Feature: LES MISERABLES GROTE WINNAAR MUSICAL AWARDS 2023!

Stage Entertainment Nederland brengt de musical Pretty Woman, gebaseerd op de gelijknamige film uit 1990, vanaf 21 september '23 in het Beatrix Theater Utrecht. Pretty Woman is een van de meest geliefde romcoms aller tijden en vertelt het liefdesverhaal van Vivian Ward en zakenman Edward Lewis dat ontstaat nadat hij haar inhuurt als escort. De film betekende de doorbraak van Julia Roberts, die de hoofdrol van Vivian vertolkte naast Richard Gere in de rol van Edward. De musicalversie, met originele muziek van Bryan Adams en Jim Vallance, speelde al op Broadway, West End en wordt de opvolger van The Bodyguard, die momenteel te zien is in het Beatrix Theater Utrecht. De cast wordt op een later moment bekendgemaakt. De kaartverkoop is vandaag gestart.

In het voorjaar van 2024 brengt Oatmilk Studio de tweede musicalproductie Ver van je bed uit. Uniek aan deze nieuwe voorstelling is de combinatie tussen cabaret en musical. Daarnaast zal Maarten Hopman, bekend van o.a. De Speld, de actualiteit als inspiratie gebruiken voor het schrijven van de voorstelling. De scherpte van zijn beroemde Twitter-account zal dan ook zeker terug te zien zijn in deze musical. Ver van je bed gaat in première op zaterdag 23 maart 2024 in het nieuwe Theater aan de Parade.

What did our critic think of SPRING AWAKENING at DeLaMar Theater? ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Sanne Franssen zal op 12 juni a.s. te zien zijn in de parodievoorstelling Musicals Gone Mad. Zij speelde afgelopen seizoen in de musical Blind Date en is genomineerd voor een Musical Award voor Beste Vrouwelijke Bijrol. Franssen vervangt Carolina Mout, die wegens privé-omstandigheden van deelname moest afzien.

From This Author - Chantal Kunst

Chantal is a passionated theatregoer and takes the same passion into her day job: voice casting director, where she casts voice-actors for commercials and other projects. From her home base Amste... (read more about this author)