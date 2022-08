Feature: KÜRT ROGIERS TE ZIEN IN NIEUWE THEATERSHOW VAN NACHTWACHT! at Theater De Kring In Roosendaal

Na twee zeer succesvolle theatershows in België is de Nachtwacht Show voor het eerst te zien in Nederland. De nieuwe Nachtwacht Show 'Het Donkere Spiegelbeeld' is zaterdag 29 oktober 2022 exclusief te zien in theater De Kring in Roosendaal. Kürt Rogiers, bekend van o.a. Lego Masters en K2 zoekt K3, zal te zien zijn in deze nieuwe show.

Het belooft opnieuw een hele spannende strijd te worden tussen de Nachtwacht en de onderwereld... Deze keer strijden ze zelfs tegen hun eigen spiegelbeeld. De Nachtwachtshow trekt voor het eerst naar Nederland. De voorstelling zal te zien zijn in Roosendaal en is uiteraard te zien in België.

Kürt Rogiers: ""Het is een grote eer om een tijdje onderdeel te zijn van de magische wereld van de Nachtwacht. Het is een fantastische rol, ik kijk dan ook enorm uit naar de theatertour en de reacties van het publiek.

Verhaal

Vlad, Keelin, Wilko en Vega mogen in het kledingatelier van de Hoge Raad een nieuwe outfit uitkiezen, omdat hun oude bijna is versleten. Kleermaker Zorax laat hen kiezen uit honderden verschillende kostuums.

Vlad merkt in het atelier een zonnebril op waarmee je gedachten kan lezen. Wilko is meteen verliefd op de stoere wolvenklauw die er ligt en Keelin voelt wel iets voor de vleugels die er hangen. Ze wil er heel graag mee vliegen. Maar de voorwerpen blijken niet te koop. Je kan ze enkel ruilen voor iets heel persoonlijks. Wilko geeft een van zijn wolventanden aan Zorax, Keelin een lok van haar elfenhaar en Vlad een druppel bloed.

Maar vanaf dan gebeuren er vreemde dingen. Wilko, Vlad en Keelin ontdekken dat er dubbelgangers van hen rondlopen. Maar wat voert de valse Nachtwacht in hun schild? Het komt tot een helse strijd tussen de goede en de slechte Nachtwacht. Maar wie zal winnen?

