Feature: ANNICK BOER EN MARTIJN KARDOL IN NIEUW GESCHREVEN CABARETMUSICAL VER VAN JE BED!

In het voorjaar van 2024 brengt Oatmilk Studio de tweede musicalproductie Ver van je bed uit. Uniek aan deze nieuwe voorstelling is de combinatie tussen cabaret en musical. Daarnaast zal Maarten Hopman, bekend van o.a. De Speld, de actualiteit als inspiratie gebruiken voor het schrijven van de voorstelling. De scherpte van zijn beroemde Twitter-account zal dan ook zeker terug te zien zijn in deze musical. Ver van je bed gaat in première op zaterdag 23 maart 2024 in het nieuwe Theater aan de Parade.

Producent Niels van Doormalen zegt hierover: "Ver van je bed is een combinatie van cabaret en musical, waarin een herkenbaar verhaal wordt verteld over de wereld waarin we leven. Oatmilk maakt met deze musical een oorspronkelijk nieuwe Nederlandse musical met voornamelijk jonge makers. De combinatie van makers staat garant voor een boeiende musical: onder andere de ervaren regisseur en actrice Wimie Wilhelm verzorgt de regie, Ezra van Nassauw componeert de muziek en Maarten Hopman schrijft het script."

Het verhaal

De 63-jarige Evert, CEO van een familiebedrijf, heeft vrij plotseling zijn biezen gepakt en is halsoverkop vertrokken naar het buitenland. Het enige dat hij heeft achtergelaten is een brief, die de familie pas mag openen wanneer ze allemaal samen zijn. Wanneer ze gezamenlijk aan de keukentafel de brief van Evert openmaken, ontploft er een bom in de familie en staan de inmiddels sterk gepolariseerde verhoudingen op scherp. Wie voelt zich geroepen om de toekomst van het bedrijf veilig te stellen? Op humoristische wijze nemen de spelers je mee in een gloednieuwe Nederlandse cabaretmusical met livemuziek over identiteit, het wegvallen van sociale zekerheden en de toekomst van de planeet.

Als zichzelf, maar ook als personage

Op het toneel staan de acteurs zowel als zichzelf als in hun personage. Martijn Kardol won in één jaar zowel het Groninger Studenten Cabaret Festival als het Leids Cabaretfestival en is inmiddels bekend van zijn eigen avondvullende theatervoorstellingen (zoals De Situatie), Radio Veronica en Spijkers met Koppen. Cabaretière en Musical Award Winnares Annick Boer speelt de moeder van Martijn Kardol. Ook spelen Bart van Veldhoven (o.a. Soldaat van Oranje, Was getekend, Annie M.G. Schmidt), Renée de Gruijl (o.a. Op zoek naar Maria, RENT) en Mitch Wolterink (Sweeney Todd, 14- de Musical).

­­­­Opening nieuwe Theater aan de Parade

Ver van je bed wordt opgevoerd als een van de openingsproducties van het nieuwe Theater aan de Parade. Op zaterdag 23 maart zal de première worden gespeeld ter gelegenheid van de opening van de nieuwe zaal het gloednieuwe theater in 's-Hertogenbosch. Hierna is de voorstelling te zien in 45 theaters door heel Nederland.