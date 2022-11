Feature: AL 50.000 KAARTEN VERKOCHT VOOR SUPERNOVA VAN HOLIDAY ON ICE!

De internationale ijsshow SUPERNOVA van Holiday on Ice heeft in de voorverkoop al meer dan vijftigduizend kaarten verkocht. Dat is een unicum in de geschiedenis van de ijsdansvoorstellingen van Holiday on Ice in Nederland. Na een periode van zes jaar is Holiday on Ice eindelijk weer in ons land te zien en gaat de wervelende nieuwe show SUPERNOVA, vanaf 8 december te zien door heel Nederland.

"We zijn ontzettend blij dat we eindelijk weer kunnen optreden en zijn dankbaar dat onze fans ons nog niet vergeten zijn" laat Peter O'Keeffe, de CEO van Holiday on Ice en producer van SUPERNOVA weten. Eerder maakte Holiday on Ice bekend dat de kaartprijzen, ondanks de stijgende productiekosten, niet zouden worden verhoogd. "We vinden het belangrijk dat families, juist in de kerstperiode met z'n allen naar een mooie voorstelling kunnen gaan. Holiday on Ice biedt al bijna 80 jaar een onvergetelijke ervaring aan zoveel mogelijk mensen." Aldus O'Keeffe. SUPERNOVA is dan ook al te bezoeken vanaf €29,90.

In deze internationale show van allure komt het publiek ogen en oren te kort. Tijdens de show beland je in een sneeuwstorm, er is vuurwerk en je komt natuurlijk helemaal in de kerstsfeer door het romantische verhaal. Pure schaatskunst op Olympisch niveau wordt gecombineerd met de nieuwste technische mogelijkheden voor een middag of avond om nooit te vergeten.

De artiesten zijn deze keer niet alleen op, maar zelfs bóven het ijs te zien. Voor de voorstelling zijn meer dan 300 kostuums ontworpen door Stefano Canulli. Hij was eerder verantwoordelijk was voor kostuums van onder meer Thierry Mugler en Valentino. De creatieve leiding van SUPERNOVA is in handen van voormalig kunstschaatser Robin Cousins, die naast winnaar van Olympisch goud ook tweevoudig wereldkampioen is namens Groot-Brittannië. Na zijn sportcarrière ging hij als schaatser aan de slag bij Holiday on Ice, waar hij inmiddels als Creative Director aan de wieg stond van een aantal shows.

Holiday on Ice viert volgend jaar haar 80-jarig bestaan en is uitgegroeid tot de meest populaire ijsshow ter wereld. Inmiddels bezochten meer dan 333 miljoen mensen een van de shows van Holiday on Ice.

Holiday on Ice's splinternieuwe show SUPERNOVA is achtereenvolgens te zien in:

Groningen MartiniPlaza: 8 t/m 11 december 2022

Rotterdam Ahoy: 15 t/m 18 december 2022

's Hertogenbosch Brabanthallen: 22 t/m 26 december 2022

Amsterdam RAI: 28 dec 2022 t/m 2 jan 2023

Maastricht MECC: 5 t/m 8 jan 2023

Voorafgaand aan én tijdens de hele kerstvakantie zijn er zowel middag als -avondshows geprogrammeerd. Tevens zijn er tijdens de kerstdagen voorstellingen waar je met de hele familie naar toe kunt.

Meer informatie op: www.holidayonice.com

Boeken kan via Eventim.nl of via 0900-1353. Prijzen vanaf €29,90 voor volwassenen en €19,90 voor kinderen (van 4 t/m 12 jaar)