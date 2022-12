Feature: 14 HET THEATERSPEKTAKEL OVER JOHAN CRUIJFF WEGENS GROOT SUCCES VERLENGD at AFAS THEATER LEUSDEN

Sinds de première in september 2021 is 14 het theaterspektakel over Johan Cruijff een groot succes. De voorstelling vertelt het verhaal van Nederlands grootste voetballegende, waarbij acteur Tobias Nierop onze beste voetballer aller tijden op onweerstaanbare wijze tot leven wekt. Deze productie, exclusief te zien is in het AFAS Theater in Leusden, blijft scoren. 'De belangstelling voor dit theaterspektakel over het leven van Johan Cruijff blijft onverminderd groot' aldus Wolter Lommerde, producent van de voorstelling. "Vandaag, 14 maanden na de première, kunnen we bekend maken dat de voorstelling opnieuw is verlengd en nog te zien zal zijn tot en met 25 juni 2023."

'Het is in deze lastige tijden niet vanzelfsprekend dat een grote theaterproductie langer kan spelen. Wij merken echter dat we er, net als eerder met De Verleiders en Het Pauperparadijs in slagen om een heel breed publiek naar het theater te krijgen,' aldus Lommerde. 'Het bezoekersprofiel van 14 wijkt duidelijk af van de standaard theaterbezoeker. Dat komt door het onderwerp voetbal en Johan Cruijff natuurlijk. Ook het schitterende AFAS Theater, met uitstekende voorzieningen zoals onder meer gratis parkeren en de prima bereikbaarheid zorgt samen met het enthousiasme van de al meer dan 100.000 bezoekers voor een heel goede 'buzz' rond de voorstelling.'

De voorstelling 14, met Tobias Nierop in een glansrol als Johan Cruijff, werd eerder uitgeroepen tot beste originele Nederlandse productie. Ook recensenten waren unaniem enthousiast. Vrijwel alle kranten gaven de theatervoorstelling vier sterren. Trouw gaf zelfs vijf sterren én veertien redenen om deze productie te bezoeken. 'Een fantastische voorstelling, precies zoals Cruijff verdient' aldus Trouw.

Het verhaal

Cruijff, een eigenwijze, gevoelige Amsterdamse jongen, groeit uit tot een wereldster. Zijn sportcarrière, zijn privéleven, zijn goede maar ook verkeerde keuzes in het leven, én het overlijden van zijn vader, maakten hem tot wie hij was. Het is een aangrijpend verhaal over ambitie, liefde, vriendschap, eenzaamheid en verraad.

Met zang, spoken word, dans, muziek en bijzondere video- en archiefbeelden zien we Cruijff's leven door de ogen van de man zelf. Een geniale voetballer met een uitgesproken mening over alles in het leven. Een man die veel praatte, maar lang niet altijd werd begrepen. 'Maar da's logisch. Want je gaat het pas zien als je het doorhebt.' Kortom een magistraal en onvergetelijk avondje Cruijff vol humor, nostalgie en ontroering.

