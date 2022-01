BWW Feature: STAGE ENTERTAINMENT REKENT OP HEROPENING THEATERS OP 26 JANUARI!

Vandaag starten de repetities van TINA, Disney's Aladdin en The Sound of Music

Musicalproducent Stage Entertainment werkt momenteel met man en macht om haar theaterproducties vanaf 26 januari weer aan het publiek te kunnen tonen. De huidige lockdown voor theaters geldt tot en met 25 januari. Op die datum besluit het kabinet of er versoepeld kan worden. Er is tot nu toe geen perspectief geboden en het is onduidelijk per wanneer de mogelijke versoepelingen ingaan. Dit in combinatie met de onduidelijkheid over het voortzetten van de financiële overheidssteun, die tot en met 25 januari is bevestigd, voelt de producent van Disney's Aladdin, Tina - De Tina Turner Musical, The Sound of Music en Hij Gelooft in Mij een positieve druk om zich voor te bereiden op een heropening vanaf woensdag 26 januari.

Walter Drenth, Managing Director Stage Entertainment Nederland: "Als op 25 januari pas bekend wordt gemaakt dat theaters op 26 januari hun deuren weer mogen openen, moeten we voorbereid zijn. Het is in ons vak niet zo dat je binnen een dag de shows weer kunt spelen, dat vergt een lange voorbereidingstijd. Werken aan theaterproducties op het hoogste niveau is topsport. Er moet dus tijdig gerepeteerd worden. Bovendien zal het publiek op tijd geïnformeerd moeten worden en zullen de theaters voorbereidingen moeten treffen om het publiek weer veilig te kunnen ontvangen. We weten allemaal dat theater een bewezen veilige omgeving is."

Stage Entertainment heeft begrip voor het creatieve en ludieke initiatief van de actie Kapsalon Theater, maar de primaire focus van het bedrijf ligt nu op de noodzakelijke start van de repetities om derhalve vanaf 26 januari klaar te staan.

