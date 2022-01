BWW Feature: RUIM 17.500 KAARTEN VERKOCHT VOOR MUSICAL DE TOCHT!

Nadat precies vijfentwintig jaar geleden de laatste Elfstedentocht is verreden, zijn er na de eerste week van de kaartverkoop al meer dan 17.500 kaarten verkocht voor spektakelmusical De Tocht. In oktober van dit jaar gaat deze grootschalige musical in première in Leeuwarden in een nieuw te bouwen theater waarin een 360º ijsvloer van tweeduizend vierkante meter komt te liggen.

Terwijl de media deze week stil stond bij het feit dat het precies vijfentwintig jaar geleden is dat Henk Angenent de laatste Elfstedentocht won, begon de kaartverkoop voor musical De Tocht. In navolging van Soldaat van Oranje - De Musical en de Vlaamse spektakelvoorstelling '40-'45 is vanaf het najaar in Friesland De Tocht te zien.

'Het is fantastisch dat er al in de eerste week meer dan zeventienduizend kaarten zijn verkocht,' laat Foppe van der Veen, creatief producent van De Tocht, weten. 'Deze week werd nog maar weer eens duidelijk dat de Elfstedentocht in heel Nederland leeft. Niet alleen wij verlangen naar dit stukje magie op het ijs maar ook de rest van Nederland. Vanuit alle provincies en zelfs uit België zijn er kaarten gekocht. Iedereen wil de magie van de Elfstedentocht meemaken en dat is precies onze doelstelling. We willen de herinnering aan De Elfstedentocht voort laten leven, ook voor de generaties die de tocht nooit van dichtbij hebben meegemaakt.'

HET VERHAAL

In een spectaculaire muzikale theaterbeleving word je meegezogen in het indrukwekkende verhaal van vijf vroegere schaatsvrienden die elkaar in de loop der jaren door ruzie en afgunst uit het oog verloren zijn. Maar in hun jongere jaren deden ze elkaar een belofte: als De Tocht ooit nog een keer komt, dan rijden we hem samen uit. Belofte maakt schuld, zeker aangezien één van de vrienden een geheim bij zich draagt, waardoor er veel meer op het spel staat dan enkel het halen van het kruisje...

Is de band van vroeger sterk genoeg? Of zijn de geslagen barsten te diep en verliezen ze op het ijs meer dan ze vooraf hadden kunnen bedenken?

De Tocht vertelt een verhaal van afzien, passie, verbroedering en keuzes maken. De Elfstedentocht als metafoor voor het leven. Vallen en opstaan, samen en alleen. Met indrukwekkende muziek, pakkende liedteksten en het ijzingwekkende mooie decor van de Friese elf steden. Kortom de 1.460 toeschouwers gaan iedere avond de Elfstedentocht samen beleven met de hoofdpersonen in een verhaal dat alles in zich heeft. Het wordt een beleving om nooit te vergeten.

Kaarten zijn verkrijgbaar via www.musicaldetocht.frl