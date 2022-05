BWW Feature: OOK RENE VAN KOOTEN IN LES MISERABLES!

andaag maakt theaterproducent De Graaf & Cornelissen Entertainment bekend dat naast 'first cast' Milan van Waardenburg ook René van Kooten de rol van Jean Valjean in de legendarische musical Les Misérables gaat spelen. Het is voor Van Kooten de tweede keer dat hij in de huid van Jean Valjean kruipt. In 2008 speelde hij op zeer overtuigende wijze deze rol en werd daarvoor beloond met een Musical Award voor beste hoofdrol in een grote musical.



'René zal de rol doorgaans eens per week spelen,' laat artistiek directeur Hans Cornelissen weten. 'De andere voorstellingen vertolkt Milan van Waardenburg de rol. We zijn blij dat ook René beschikbaar is. Zeker nu we weten dat Les Misérables vanaf februari tot oktober 2023 niet alleen in Koninklijk Theater Carré te zien zal zijn maar ook exclusief in acht andere grote theaters in Nederland'.



In het seizoen 2008/2009 werd René van Kooten geroemd om zijn vertolking. Men vergeleek hem zelfs met zijn Engelse collega op West End Londen. Alle recensies waren lovend en het was dan ook geen verrassing dat hij hiervoor werd beloond met een Musical Award. 'Het is een unieke kans om naast Milan van Waardenburg deze rol na vijftien jaar weer te mogen spelen,' laat René van Kooten weten. 'Jean Valjean is voor een musicalacteur een buitengewoon interessante en uitdagende rol. Les Misérables blijft één van de mooiste producties om in te staan.'



Andere hoofdrollen worden gespeeld door Freek Bartels (Javert), Vajèn van den Bosch (Eponine), Channah Hewitt (Fantine), Ellen Pieters (Madame Thénardier), Mark Roy Luykx (Enjolras) en Sem Gerritsma (Cosette).



Het verhaal

Frankrijk in een tijd van onrust, armoede en oneerlijkheid. Na 19 jaar gevangenschap lijkt Jean Valjean zijn vrijheid tegemoet te gaan. Javert helpt hem uit de droom en laat hem weten aan welke voorwaarden hij de rest van zijn leven moet voldoen. Om hieraan te ontsnappen verscheurt Jean Valjean zijn vrijlatingsbrief en neemt een nieuwe identiteit aan. Door de jaren heen bewijst hij een goed persoon te zijn en probeert hij zijn verleden achter zich te laten. Lukt het Jean Valjean om uit handen te blijven van de geobsedeerde Javert, die hem koste wat kost wil bestraffen voor het verbreken van de voorwaarden?



Meer informatie en kaartverkoop

Meer informatie vindt u op: www.lesmiserables.nl

Kaarten voor Les Misérables zijn te koop via www.eventim.nl