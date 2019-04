BWW Feature: NIEUWE FAMILIEMUSICALS PETER PAN EN KIKKER EN HET AVONTUUR VAN THEATER TERRA KOMEND SEIZOEN TE ZIEN at Tour

Utrecht, 12 april 2019



Nieuwe familiemusicals Peter Pan en Kikker en het Avontuur van Theater Terra komend seizoen te zien

Theater Terra, bekend van onder andere De Kleine Zeemeermin, Kikker en de Vallende Ster en Aladdin, brengt komend seizoen twee compleet nieuwe familiemusicals naar de theaters in heel Nederland en Vlaanderen. Vanaf september 2019 is Kikker en het Avontuur te zien, gebaseerd op de bekende boeken van Max Velthuijs en vanaf januari 2020 is de avontuurlijke musical Peter Pan te zien.

Peter Pan

Vlieg mee met de avonturen van Wendy en Peter Pan in Nimmerland! Van de makers van De Kleine Zeemeermin en Aladdin, voor iedereen vanaf 6 jaar. Fantastische avonturen wachten op Wendy wanneer Peter Pan haar slaapkamer binnenvliegt en haar meeneemt naar de magische wereld van Nimmerland. Het elfje Tinkerbel leert Wendy vliegen en samen met de Verloren Jongens ontdekken ze het eiland. Daar ontmoeten ze de stoere prinses Tijgerlelie, maar ook ruige piraten. Is Wendy klaar om samen met Peter Pan de strijd aan te gaan met de beruchte Kapitein Haak?

Kikker en het Avontuur

Beleef de avontuurlijke wereld van Kikker en zijn vriendjes in het theater in deze compleet nieuwe familiemusical voor iedereen vanaf 4 jaar. Kikker gaat samen met Rat op een avontuurlijke reis. Dan begint het te regenen en moeten ze snel terug. Thuis blijkt een veel groter avontuur te wachten, want de huizen van Varkentje, Eend en Kikker zijn overstroomd. Omdat Kikker het beste kan zwemmen gaat hij moedig hulp halen. Kom je naar het theater op samen met Kikker dit grote avontuur te beleven?

De kaartverkoop voor Peter Pan en Kikker en het Avontuur start in mei bij de Nederlandse en Vlaamse theaters.

De Spelers & Makers van Peter Pan

Spelers: onder anderen Anouk Snel, Sjors Arts en Willianne Liemborg | Naar het toneelstuk van: J. M. Barrie | Script & liedteksten: Marc Veerkamp | Muziek: Fons Merkies | Regie: Wesley de Ridder | Poppen-, decor- en kostuumontwerp: Kathelijne Monnens | Geluidsontwerp: Erwin van den Broek | Producent: Michiel Morssinkhof

De Spelers & Makers van Kikker en het Avontuur

Spelers: onder anderen Wesley de Ridder en Pepijn Schwartz | Naar de boeken van: Max Velthuijs | Script & liedteksten: Bruun Kuijt | Muziek: Fons Merkies | Regie: Wesley de Ridder | Decor-, poppen- & kostuumontwerp: Kathelijne Monnens | Geluidsontwerp: Erwin van den Broek | Producent: Michiel Morssinkhof | Gebaseerd op de Kikker-boeken van Max Velthuijs, uitgegeven door Uitgeverij Leopold Amsterdam.





