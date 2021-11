BWW Feature: NIEUWE CAST SPRING AWAKENING BEKEND at Vanaf 24 December Terug In DeLaMar West In Amsterdam!

OpusOne en DeLaMar West hebben vandaag de deels nieuwe cast van de musical Spring Awakening bekend gemaakt. De volwassen rollen worden in deze succesvolle theaterproductie gespeeld door Wil van der Meer en Marisa van Eyle. Afgelopen zomer zorgde Spring Awakening in het nieuwe theater DeLaMar West al voor uitverkochte zalen en lovende reacties, waarna werd besloten om deze wereldwijd bekroonde voorstelling vanaf 24 december met een nieuwe cast terug te laten keren naar dit theater.

In DeLaMar West in Amsterdam zullen er twintig voorstellingen van Spring Awakening te zien zijn. Naast de volwassen acteurs bestaat de cast uit de volgende jonge talenten: Luuk Haaze (Melchior), Apollonia van den Brand (Wendla), Juul van de Laar (Moritz), Emily White (Ilse), Lot Berendse (Martha), Jeroen Sigterman (Hänschen), Philip Krom (Ernst), Daan van Galen (Georg), Sterre-Luna Zangirolami (Thea), Rick Bok (Otto) en Jip Verdellen (Anna). De voorstelling wordt geregisseerd door Koen Van Dijk en de vertaling is van Daniël Cohen. Muzikale leiding is in handen van Ezra van Nassauw en de choreografie is gemaakt door Roy Jonathans.

Wil van der Meer is een zeer ervaren acteur die in grote succesvolle series en films heeft gespeeld als Sint, Het Diner, Tita Tovenaar en Karakter en o.a. al bij OpusOne op het toneel heeft gestaan in de Amsterdamse serie en tournee van Sweeney Todd. Marisa van Eyle heeft in tientallen films en series gespeeld, waaronder Zwartboek, Alles is Liefde en Abeltje. In Soldaat van Oranje, de Musical speelde ze jarenlang de rol van koningin Wilhelmina.

Het verhaal

In Spring Awakening volgen we een groep jongeren die hun identiteit en seksualiteit probeert te ontdekken, terwijl kerk, school en ouders elk ontluikend gevoel onderdrukken. Dit leidt tot een kruitvat aan opgekropte emoties, dat wel móet ontploffen. Indringende scènes en explosieve rocksongs buitelen over elkaar heen in de met acht Tony Awards bekroonde musical. Spring Awakening is gebaseerd op een toneeltekst van Frank Wedekind, dat bij verschijning als controversieel werd bestempeld door de uitgesproken manier waarop het thema's als abortus, homoseksualiteit, kindermisbruik en zelfdoding behandelde. De musicalbewerking van het stuk actualiseert deze onderwerpen en combineert ze met zinderende rockmuziek. Een gedurfde show over liefde en seks, over leven en sterven.

De pers

'Jong talent laat rockmusical over seksualiteit sprankelen' - a??a??a??a?? NRC

'Je krijgt een bak energie over je heen als toeschouwer van Spring awakening' - a??a??a??a?? de Volkskrant

'Prachtige morele overpeinzingen en een flinke lading shit en fuck' - a??a??a??a?? Het Parool

'Een sterke musical met een heerlijk frisse jonge cast' - a??a??a??a?? Scènes

'Energieke choreografieën en een heerlijk spelende vijfkoppige band' - de Telegraaf

'Aanstekelijke uitbarsting van jeugdige energie' - Theaterkrant

Spring Awakening is een coproductie van OpusOne en DeLaMar West. Voor de volledige speellijst, kaartverkoop en meer informatie: www.opusone.nl of https://delamar.nl/voorstellingen/spring-awakening/