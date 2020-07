BWW Feature: MUSICAL HAAL HET DOEK MAAR OP IN EEN NIEUW JASJE at National Tour

Utrecht, 21 juli 2020

De musical Haal Het Doek Maar Op ging afgelopen januari in première in DeLaMar Theater in Amsterdam. De venijnige schets over Hollandse artiesten uit de jaren zestig, zeventig en tachtig op schnabbeltour en in de vroege televisieshows werd door publiek en pers lovend ontvangen. De evergreens van iconen als Willeke Alberti, Rob de Nijs, Ronnie Tober, Ria Valk, Johnny Lion, Ben Cramer, Shirley Zwerus, Boudewijn de Groot en vele anderen bleken onverwoestbaar en zorgde voor een vliegende start met volle zalen. Op 13 maart jl. werd de laatste voorstelling gespeeld voor de landelijke lockdown. Door deze maatregelen waren producenten Hans Cornelissen en Ruud de Graaf genoodzaakt de musical te annuleren. Door de versoepelde maatregelen i.v.m. het coronavirus zal Haal Het Doek Maar Op vanaf september 2020 weer in de theaters te zien zijn.

Vanaf september zijn er meer dan negentig voorstellingen geboekt van deze vernieuwde versie van Haal Het Doek Maar Op. Weer met Mariska van Kolck, Tony Neef, Julia Berendse, Jordy van Loon en Willemijn van Holt. Nieuw in de cast is David van den Tempel. David van den Tempel was voor De Graaf & Cornelissen Entertainment eerder te zien in de producties Het meisje met het rode haar, De Grote Drie en Evita. Hans Cornelissen: "We zijn blij David aan de cast te kunnen toevoegen. Toen Dook van Dijk niet geheel beschikbaar bleek, dachten we als eerst aan hem. David past naadloos in deze productie. In eerste instantie zou hij in de vernieuwde versie van De Grote Drie te zien zijn. Ook deze productie, met o.a. Ellen Pieters als Adele Bloemendaal, zal vanaf september terugkeren. Maar deze versie concentreert zich nog meer op de drie theater-diva's. David past daarom nu veel beter in Haal het doek maar op. Ook qua repertoire zijn er enkele aanpassingen doorgevoerd. Zo zal Tony Neef ook een aantal grote Wim Sonneveld-successen zingen".

Haal Het Doek Maar Op is vanaf 11 september 2020 weer in de theaters te zien. Kijk voor meer info. en tickets op: www.degraafencornelissen.nl.

