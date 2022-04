BWW Feature: LES MISERABLES KEERT IN DE ZOMER VAN 2023 TERUG NAAR KONINKLIJK THEATER CARRE at Koninklijk Theater Carré

De legendarische musical Les Misérables zal volgend jaar niet alleen in de maand maart in Koninklijk Theater Carré Amsterdam te zien zijn. Wegens een stormloop op kaarten hebben theaterproducent De Graaf & Cornelissen Entertainment en de directie van Koninklijk Theater Carré besloten dat er in de maand juli extra voorstellingen van Les Misérables komen.

'Dit hebben we nog niet eerder meegemaakt,' aldus de producenten. 'Na de bekendmaking afgelopen week dat Les Misérables na ruim dertig jaar terugkeert in Carré ontstond via alle kanalen een run op kaarten. Dat is fantastisch en het bewijs dat het Nederlandse publiek behoefte heeft aan zo een legendarische en grote productie. We hebben het volste vertrouwen in de kwaliteit van deze vernieuwde versie en als dat vertrouwen wordt beloond is dat geweldig.'

Gisteravond tijdens de finale van het twintigste Musical Awards Gala verzorgden castleden uit de twee vorige versies en de nieuwe productie van Les Misérables (Freek Bartels en Milan van Waardenburg) een uniek optreden. 'De reacties waren overweldigend. Nederland is klaar voor Les Misérables. Daarom is besloten om in de maand juli terug te keren. Tussen 5 en 23 juli komen er twintig extra voorstellingen, waaronder meerdere matinees. Vanaf vandaag kan het publiek ook daarvoor kaarten reserveren.'

Producenten Ruud de Graaf en Hans Cornelissen (i.s.m. van Lambaart Entertainment) zijn trots dat Les Misérables in 2023 zes weken lang in Koninklijk Theater Carré zal staan. 'Met natuurlijk een geweldige cast. Zo zullen Milan van Waardenburg (Jean Valjean), Freek Bartels (Javert), Vajèn van Den Bosch (Eponine), Channah Hewitt (Fantine), Ellen Pieters (Madame Thenardier), Mark Roy Luykx (Enjolras) en Sem Gerritsma (Cosette) te zien zijn in de musical. De namen voor de overige rollen worden binnenkort bekendgemaakt. De Britse theaterproducent Cameron Mackintosh, al meer dan veertig jaar verantwoordelijk voor Les Misérables wereldwijd, is met zijn team nauw betrokken bij deze nieuwe Nederlandse productie.'

Frankrijk in een tijd van onrust, armoede en oneerlijkheid. Na 19 jaar gevangenschap lijkt Jean Valjean zijn vrijheid tegemoet te gaan. Javert helpt hem uit de droom en laat hem weten aan welke voorwaarden hij de rest van zijn leven moet voldoen. Om hieraan te ontsnappen verscheurt Jean Valjean zijn vrijlatingsbrief en neemt een nieuwe identiteit aan. Door de jaren heen bewijst hij een goed persoon te zijn en probeert hij zijn verleden achter zich te laten. Lukt het Jean Valjean om uit handen te blijven van de geobsedeerde Javert, die hem koste wat kost wil bestraffen voor het breken met de voorwaarden?

Meer informatie en kaartverkoop:

Les Misérables is van 1 t/m 19 maart en van 5 t/m 23 juli 2023 in Koninklijk Theater Carré Amsterdam te zien. Vanaf vandaag start de kaartverkoop voor de extra voorstellingen in juli in Carré via www.eventim.nl en www.carre.nl