BWW Feature: DELAMAR VIERT 10-JARIG JUBILEUM MET CADEAU AAN AMSTERDAMSE ZIEKENHUIZEN at Delamar Theater Amsterdam!

DeLaMar heeft een bijzondere manier gekozen om haar 10-jarig jubileum te vieren: in samenwerking met de VandenEnde Foundation schenkt het theater 10.000 kaarten voor 10 verschillende voorstellingen aan de ziekenhuizen in Amsterdam. Met deze actie wil het Amsterdamse theater de medewerkers van de ziekenhuizen bedanken voor hun enorme inzet tijdens de coronacrisis.



In 2020 was het precies 10 jaar geleden dat het huidige DeLaMar voor het eerst haar deuren opende. Omdat dit jubileum vanwege de coronacrisis vorig jaar niet gevierd kon worden, zal het theater in het aankomende theaterseizoen alsnog stilstaan bij deze verjaardag. Maar voordat de festiviteiten beginnen, wil DeLaMar eerst de mensen bedanken die ervoor gezorgd hebben dat haar theaterdeuren weer open kunnen. Het Amsterdam UMC, OLVG Oost en West, het BovenIJ ziekenhuis en het NKI/Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis krijgen 10.000 theaterkaarten cadeau om onder hun medewerkers te verdelen.



"We zijn ontzettend blij iets terug te kunnen doen voor de medewerkers van de ziekenhuizen, die het afgelopen jaar van zo'n grote betekenis zijn geweest voor de maatschappij", vertelt Andreas Fleischmann, directeur van DeLaMar. "Het is dankzij hun harde werk dat zoveel sectoren weer op gang komen en dat wij weer publiek mogen ontvangen. Met het aanbieden van de theaterkaarten willen we de ziekenhuismedewerkers een avondje ultieme ontspanning bezorgen, om hopelijk een beetje bij te komen van de afgelopen tijd. Voor ons is er geen betere manier om ons 10-jarig theaterjubileum te vieren dan hen in het zonnetje te zetten."



De Amsterdamse ziekenhuizen zijn vol lof over de jubileumactie van DeLaMar. "Wat een fijn initiatief", reageert bestuurder Mark Kramer van Amsterdam UMC. "Ik weet zeker dat heel veel ziekenhuismedewerkers het geweldig vinden om een theatervoorstelling te kunnen bezoeken. Het is bovendien een extra welkome afleiding in deze hectische tijd."



Dankzij de jubileumactie mogen medewerkers van de Amsterdamse ziekenhuizen samen met een vriend of familielid kosteloos naar een voorstelling in DeLaMar. Ze kunnen hierbij kiezen uit 10 voorstellingen: de musicals Diana & Zonen en Amélie, de toneelstukken Het oog van de storm, Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht en Wrak van Fadua El Akchaoui, de opera Anderhoofd, de turboslapstickvoorstelling Knock-out, de muziektheatervoorstelling van Simone Kleinsma, de Alex Klaasen revue Snowponies en de monoloog/documentaire Een zorg voor later.