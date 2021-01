District 7 Productions Announces Many Additions To Its Virtual Programming

Today District 7 Productions is proud to announce that more than 40 new virtual concerts have been added to the spectacular programming of L'Anti Bar & Spectacles in Quebec City.

Always aiming to showcase local artists, the programming of the next few months will please all music fans, with concerts from Pépé et sa guitare, Kaïn, Sara Dufour, Naya Ali, Miro, Mononc Serge, Emma Beko, Tizzo and Shreez, among others. Moreover, District 7 Productions is proud to announce the return of 123 Punk! The popular MusiquePlus show will become a not-to-be-missed webcast, live from l'Anti, featuring the host of the show, ex-VJ Rej Laplanche and special guests Mute! The complete programming can be found below. Tickets are on sale now at www.pointdevente.com.

Also, the YouTube channel of Carnaval de Québec will present live broadcasts from L'Anti Bar & Spectacles, produced by the virtual concert team of District 7 Productions and L'Anti Bar & Spectacles. The concert lineup will include performances by Émile Bilodeau (February 5) and Clay and Friends (February 12).

Since March 2020, the Quebec promoter - one of the most important players in the creation and broadcasting of virtual concerts with ticketing - has presented more than sixty virtual live shows for more than 15,000 fans from 32 countries!

COMPLETE LINEUP

13 janvier - Narcisse @ L'Anti Bar & Spectacles

14 janvier - Pépé et sa guitare @ L'Anti Bar & Spectacles

15 janvier 2021 - Barrdo @ L'Anti Bar & Spectacles

20 janvier 2021 - Show de la rentrée de l'Université Laval avec Naya Ali, Bermuda et Miro @ L'Anti

21 janvier 2021 - Kain avec Sara Dufour @ L'Anti Bar & Spectacles

22 janvier 2021 - Gros Soleil @ L'Anti Bar & Spectacles

23 janvier 2021 - Sandveiss @ L'Anti Bar & Spectacles

27 janvier 2021 - Fazed Out @ L'Anti Bar & Spectacles

28 janvier 2021 - Hatalom @ L'Anti Bar & Spectacles

29 janvier - Augury @ L'Anti Bar & Spectacles

30 janvier 2021 - Meet the Mailman @ L'Anti Bar & Spectacles

4 février 2021 - Jay Scott @ L'Anti Bar & Spectacles

5 février 2021 au 14 février 2021 - Chaîne YouTube du Carnaval de Québec @ L'Anti Bar & Spectacles

11 février 2021 - Lancaster @ L'Anti Bar & Spectacles

13 Février 2021 - Le retour de 123 Punk avec Rej Laplanche @ L'Anti Bar & Spectacles

18 février 2021 - Delazur @ L'Anti Bar & Spectacles

20 février 2021 - Floating Widget @ L'Anti Bar & Spectacles

21 février 2021 - Velvet Black @ L'Anti Bar & Spectacles

25 février 2021 - Watts @ L'Anti Bar & Spectacles

26 février 2021 - Scare @ L'Anti Bar & Spectacles

27 février 2021 - The Outborn @ L'Anti Bar & Spectacles

28 février 2021 - Hopeful Sixteen @ L'Anti Bar & Spectacles

3 mars 2021 - Observants @ L'Anti Bar & Spectacles

4 mars 2021 - Margaret Tracteur @ L'Anti Bar & Spectacles

5 mars 2021 - Mononc Serge @ Espace Saint-Grégoire

6 mars 2021 - Traps @ L'Anti Bar & Spectacles

10 mars 2021 - Sweet Tooth @ L'Anti Bar & Spectacles

12 mars 2021 - Irish Moutarde @ L'Anti Bar & Spectacles

13 mars 2021 - Sudden Waves @ L'Anti Bar & Spectacles

19 mars 2021 - Emma Beko @ L'Anti Bar & Spectacles (Lancement de « BLUE »)

20 mars 2021 - Tizzo, Shreez, Le Ice, Soft @ L'Anti Bar & Spectacles

25 mars 2021 - Double Date With Death @ L'Anti Bar & Spectacles

26 mars 2021 - Soothsayer @ L'Anti Bar & Spectacles

3 avril 2021 - The Creepshow @ L'Anti Bar & Spectacles