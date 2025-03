Solistas Ensamble De Bellas Artes Presenta Un Programa De Música Vocal Sacra De Rodolfo Halffter Y Paul Hindemith

Get Access To Every Broadway Story



La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, presentan el siguiente concierto de Solistas Ensamble de Bellas Artes, bajo la dirección del Mtro. Christian Gohmer. Este evento forma parte de las festividades por la Semana Santa, y en él se presentarán dos obras de música sacra contemporánea.

En la primera parte del concierto, se interpretará Pregón para una Pascua pobre, Op. 32, de Rodolfo Halffter, compositor español nacionalizado mexicano al término de la Guerra Civil Española, quien introdujo en México la música serial y el dodecafonismo. Esta obra, escrita en 1968, es una de las últimas que compuso Halffter. Forma parte del llamado “pregón pascual”, uno de los himnos litúrgicos más antiguos de la Iglesia Católica, con testimonios de su existencia desde finales del siglo IV d.C. Se canta durante la Vigilia Pascual en la madrugada del Domingo de Resurrección, para invitar a la iglesia a exaltar y alegrarse por el cumplimiento del misterio pascual: la Pasión, Muerte, Resurrección y Ascensión a los cielos de Jesucristo.

En la segunda parte del concierto, tendrá lugar el estreno en México de Apparebit in repentina dies de Paul Hindemith, compositor, violista y musicólogo alemán, considerado uno de los compositores más influyentes de la primera mitad del siglo XX. Su obra abarca desde el expresionismo hasta el neoclasicismo, y su extenso catálogo comprende todos los géneros musicales. Esta pieza es un coro sacro que escribió para el “Simposio de Crítica Musical” de la Universidad de Harvard. La composición original es para coro mixto y conjunto de metales, basada en un himno latino anónimo que se cree que data del siglo VIII o antes. El texto, que Hindemith descubrió en The Oxford Book of Medieval Latin Verse, cuenta, en una reformulación poética de pasajes del Nuevo Testamento, los eventos que se esperan en el Día del Juicio Final.

Bajo una superficie engañosamente simple de 23 versos que comienzan con las letras consecutivas del alfabeto, el himno esconde diversas perspectivas dramáticas, incluyendo un narrador que anuncia lo que está por venir, una visión de los eventos, diálogos entre Cristo como el Juez del Mundo y los grupos de elegidos y condenados, y una advertencia moral final dirigida a los oyentes.

En este programa, Solistas Ensamble de Bellas Artes retomará uno de los géneros en los que se ha especializado en los últimos años: la música sacra. La agrupación estará acompañada por un ensamble de metales y percusiones, y contará con la participación del Mtro. José María Álvarez como narrador.

Los conciertos se realizarán el viernes 21 a las 19 horas en la Iglesia de San Bernardo (Av. 20 de Noviembre 33, Centro Histórico) y el domingo 23 a las 16 horas en la Sala Hermilo Novelo del Centro Cultural Ollin Yoliztli (Periférico Sur 5141, Col Isidro Favela). Ambas presentaciones serán de entrada libre. Para más información se puede consultar la página de la Coordinación Nacional de Música y Ópera y sus redes sociales.

