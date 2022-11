Reflexionan Especialistas Del Inbal, UNAM Y UAM Sobre Los 100 Años Del Muralismo Mexicano

"El Coloquio A cien años del muralismo mexicano se realiza con el objetivo de ofrecer una revisión del papel de la obra mural en el arte mexicano de ayer y de hoy, a través de conferencias magistrales, ponencias y conversatorios con especialistas, académicos y artistas. Su participación es fundamental para dar a conocer el compromiso de nuestros muralistas con el arte y su tiempo".

Así lo afirmó Cecilia Santacruz, coordinadora general del Salón de la Plástica Mexicana, al inaugurar el encuentro que organiza el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), instancia de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, en colaboración con el Laboratorio Bioquimed, en la Clínica Ciencias de la Salud Biorenovatio, Nave Cultural del Adulto Mayor, este 29 de noviembre, en el marco de las actividades conmemorativas por los 100 años de muralismo mexicano.

Explicó que se trata de un evento en el cual el Salón de la Plástica Mexicana (SPM) -espacio que se ha caracterizado por ser una agrupación de artistas apoyada por el Inbal y que ha incluido a las diferentes manifestaciones del arte en nuestro país- se involucra, con el apoyo del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de las Artes Plásticas (Cenidiap), uniendo esfuerzos para fomentar el muralismo y reconocer el trabajo de creadores que cuentan con una amplia trayectoria ininterrumpida,

Durante los dos días del coloquio se abordarán temas de interés que van desde el simbolismo en la pintura mural mesoamericana, el muralismo de Orozco, Rivera y Siqueiros, la segunda generación de muralistas, la conciencia social y el muralismo en la obra de Electa Arenal y Rina Lazo, hasta lo colectivo y comunitario en el muralismo mexicano, su historia y continuidad, la obra mural como instrumento social y la integración de nuevos elementos en esta disciplina, que serán abordados por especialistas representantes del Cenidiap, UNAM, UAM-Xochimilco y artistas independientes.

El director del Cenidiap, Carlos Guevara Meza, señaló que el coloquio conmemora un centenario de creación muralística continua. "No es cuando se dio la primera pincelada en San Ildefonso, sino que ha sido un proceso que ha continuado a lo largo de todo este tiempo, de muchas generaciones que han producido grandes y pequeñas obras maestras, y un sin número de imágenes que a lo mejor no aparecen en los libros de la historia del arte, pero que no por eso dejan de ser importantes en la medida de que tienen significado y generan afecto entre las personas que conviven con la obra mural.

"El muralismo sigue sirviendo para decir cosas, y la ola de violencia que vivimos hace muchos años en nuestro país fue respondida por muchos artistas que trabajaron en lo individual y lo colectivo, y sobre todo vinculándose a esas comunidades, como lo querían hacer los primeros muralistas. El muralismo no surgió de la nada, fue producto de grandes debates y además fue muy importante, porque generó muchas cosas más aparte de los murales, generó escuelas de arte, a las grandes instituciones y muchos esfuerzos culturales autónomos por parte de artistas para que la gente gozará de los murales y aprendiera a hacerlos".

En su intervención, el director del Laboratorio Bioquimed, Jorge Ocampo, consideró que la cultura, el arte y saber que se puede trascender en el tiempo dan mucha vida al ser humano. Esto es lo más importante y valioso. Nosotros participamos haciendo este centro cultural para presentar este tipo de trabajo. Celebrar los 100 años de muralismo mexicano no debe ser algo intrascendente y aquí hay personas que hacen un enlace generacional, y la idea de este espacio es convivir y ser un enlace académico y cultural".

Por su parte, Yolanda Ocampo, directora general de la Clínica Biorenovatio, dijo que creación, educación y legado son palabras claves de lo que los maestros muralistas han dejado y han sido las huellas que las nuevas generaciones han intentado seguir.