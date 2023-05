Las Mujeres De Emiliano, De La Compañía Nacional De Teatro, Participará En La Olimpiada Internacional De Teatro En Budapest

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), mediante la Compañía Nacional de Teatro (CNT), anunció que como parte del eje programático -la CNT en el mundo- participará en la Olimpiada Internacional de Teatro en Budapest, Hungría, con la puesta en escena Las mujeres de Emiliano, escrita y dirigida por Conchi León, el próximo 8 de mayo. Las mujeres de Emiliano es una puesta en escena lúdica que juega con mujeres ficticias alrededor de la figura del héroe. La imagen de Emiliano Zapata se construye (o se destruye) a partir de una serie de voces femeninas que aseguran haberlo conocido: la partera que lo vio nacer, su madre, su hermana y una de sus amantes retratan la intimidad del "Atila del Sur". La puesta en escena es una obra con voces llenas de humor, desgarradas, anuladas, ensangrentadas; voces viejas que quizá nos parecen actuales, porque ninguna revolución ha logrado hacer justicia a las mujeres. El elenco está integrado por las actrices del elenco estable de la CNT, Karla Caramillo, Judith Inda, así como la dramaturga Conchi León; el equipo creativo lo forman Oswaldo Ferrer, quien diseñó la coreografía y el movimiento escénico; Melisa Varïsh, en el diseño de iluminación; Adriana Pérez Solís, quien diseñó el vestuario; la realización de video es de Kay Pérez, siendo la música original de Edwin Tovar. Este montaje también tiene programado presentarse el 2 y 3 de junio de 2023 en el National Museum of Mexican Art en Chicago, Estados Unidos.

