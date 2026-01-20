DAHMER Comes to Teatro SOGEM Wilberto Cantón

🎭 NEW! Mexico Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Mexico & beyond. ✨ Sign Up

La obra Dahmer, mirando a la bestia a los ojos, adaptación de Rafael Perrín, se presenta en el Teatro SOGEM Wilberto Cantón, en la Ciudad de México.

La puesta en escena aborda el caso de Jeffrey Dahmer, responsable del asesinato de 17 jóvenes, y propone una reflexión sobre los crímenes que conmocionaron a la opinión pública internacional durante la década de 1980.

El montaje explora la dualidad del personaje central, contrastando su apariencia tímida e insegura con los actos violentos que cometió a lo largo de varios años. A través de esta mirada, la obra expone aspectos del comportamiento humano y las consecuencias de la violencia extrema.

Las funciones se realizan los lunes a las 8:30 p.m. en el Teatro SOGEM Wilberto Cantón, ubicado en José María Velasco 59, colonia San José Insurgentes, alcaldía Benito Juárez, código postal 03900, Ciudad de México.