La Pianista Melissa Terrall Compartirá Con Estudiantes Del CNM Un Recital-charla De Música Estadounidense

Como parte de su trabajo de investigación que realiza en el Conservatorio Nacional de Música, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), bajo la dirección de David Rodríguez de la Peña, la pianista estadounidense Melissa Terrall ofrecerá una charla-recital en la Sala 34 Alfredo Bablot del CNM.

Durante la actividad de Tendencias en la música clásica norteamericana: Una charla-recital –de entrada libre– se han programado piezas como Scottish Legend, Op. 54, de Amy Beach, y Clouds, de ‘Roman Sketches,' Op. 7 No. 4, de Charles Griffes.

Melissa Terrall, originaria de Oregon, Estados Unidos, realiza un proyecto acerca del repertorio mexicano para piano, como becaria Fulbright, que otorga la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural (Comexus).

Su investigación se enfoca particularmente en la evolución del repertorio para piano antes, durante y después de la Revolución Mexicana, a principios del siglo XX, y como parte de su intercambio en el CNM, Melissa ofreció el Taller de pánico escénico a estudiantes de piano, a quienes también compartió su experiencia y consejos sobre la interpretación del instrumento.

Además, ha impartido clases particulares por más de una década y ha sido docente en Linfield University y Clark College. Realizó estudios de maestría en interpretación de piano en la University of Kansas, y tiene el título de director de la Community Music School de la misma estancia educativa.

