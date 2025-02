La Compañía Ópera Portátil Hará Residencia Artística En El Teatro El Galeón

Get Access To Every Broadway Story



Del 22 de febrero al 23 de marzo, la compañía Ópera Portátil hará una residencia artística en el Teatro El Galeón Abraham Oceransky del Centro Cultural del Bosque. Esta residencia marcará la celebración del décimo aniversario, encabezada por la cantante y actriz Catalina Pereda, y contará con la presentación de cuatro óperas de su repertorio para las infancias, dos estrenos de ópera para adultos y tres actividades académicas: un conversatorio, una visita guiada y un taller de creación operística.

Con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Teatro, las actividades comenzarán el sábado 22 y domingo 23 de febrero, a las 13 horas, con la puesta en escena de la ópera para infancias y jóvenes El día que María perdió la voz, de Javier Peñalosa.

Con actuaciones de Catalina Pereda, Jesús Cortés, Raúl Román, Aldo Estrada, Alejandro Márquez, Ana María Benítez y el Coro de Niñas y Niños de los Talleres de Corina, esta obra cuenta con la dirección de escena de Alejandro Márquez, música de Marcela Rodríguez, dirección musical de Analí Sánchez Neri y arte a cargo de la artista plástica Magali Lara.

Recomendada para niños y niñas a partir de los 2 años, El día que María perdió la voz narra la historia de María, una niña que ama hablar de todo y con todos, aunque a veces algunos se cansan de su “palabrerío”. Un día, María pierde la voz y, junto con su familia, se embarca en una singular aventura entre médicos, brujos y robots parlanchines hasta encontrar su desaparecida voz.

Ópera Portátil presenta…

La cantante y actriz Catalina Pereda comenta que, con esta residencia, por convocatoria en el Teatro El Galeón Abraham Oceransky, celebran 10 años de actividades. Durante la residencia, presentarán una retrospectiva de su trabajo con cuatro óperas infantiles de repertorio los sábados y domingos a las 13 horas, así como dos estrenos de ópera para el público en general (jueves y viernes a las 20 horas, sábados a las 19 horas y domingos a las 18 horas), además de las actividades académicas.

Después de El día que María perdió la voz, el 1 y 2 de marzo se estrenará Las luciérnagas no vuelan (Breve ópera luminosa), de Catalina Pereda y Pedro Antonio García, con música de Jomi Delgado y dirección actoral de Alejandro Márquez. Es una pieza en la que se aborda el tema de las leyes de la naturaleza, cuyo respeto no implica no cumplir los sueños de la humanidad.

Las actividades continuarán del 6 al 9 de marzo, de jueves a domingo, con el estreno de la obra Iluminaciones, de Sergio López Vigueras, a partir de una idea original y música de Jomi Delgado, bajo la dirección de Andrés Motta y actuaciones de Clarissa Malheiros, Alejandro Márquez, Catalina Pereda y Jomi Delgado. La obra relata la historia de Roberta Palermo, una aclamada actriz cuya memoria se desvanece rápidamente, mientras se prepara para dar vida a Rosaura en La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca, atrapada en la realidad y la ficción, la artista se hace una pregunta urgente: ¿Quién soy yo?

El sábado 8 y el domingo 9 de marzo, se estrenará la puesta en escena para niñas y niños Apoidea. Breve ópera hexagonal, de Germán A. Panarisi y José Miguel Delgado, con puesta en escena de Jesusa Rodríguez, dirección artística de Catalina Pereda y dirección musical de José Miguel Delgado. Es una historia acerca de una abeja reina condenada a vivir enclaustrada y a cumplir un papel que nunca eligió: garantizar la continuidad de su linaje y el cuidado del orden establecido.

El segundo estreno de la residencia se llevará a cabo del 20 al 23 de marzo, de jueves a domingo, con la obra Sueños de ópera, de Catalina Pereda y música de Jomi Delgado, Marcela Rodríguez, Giuseppe Verdi y Wolfgang Amadeus Mozart, bajo la dirección de escena de Sergio López Vigueras y actuaciones de Catalina Pereda, Alejandro Márquez, Jomi Delgado, Lydia Rendón, Aldo Estrada, Mariana Chávez-Lara, Cristina Arista, Valeria Dávila, Fabián Flores y Renata Rueda.

Esta obra fue elegida por la compañía para reflexionar acerca de sus diez años de trabajo, presentando la historia de una soprano que, en medio de la representación de La Traviata, de Verdi, entra en un mundo de ensoñación donde un extraño personaje la invita a reconstruir el universo musical y teatral de una compañía de ópera atrapada en el tiempo.

Las puestas en escena de esta residencia artística concluirán los días sábado 22 y domingo 23 de marzo con la obra dirigida a las infancias De grillos y chicharras. Breve ópera migrante, con dirección artística de Catalina Pereda, dirección escénica de Daniela Arroio, dirección musical de Jomi Delgado y las actuaciones de Alejandro Márquez, Lydia Rendón, Aldo Estrada y Jomi Delgado. Esta obra aborda el urgente tema de las migraciones en el mundo, al contar el proceso migratorio de unas chicharras que, tras un incendio, buscan un lugar ideal ya ocupado por grillos, quienes no están dispuestos a compartirlo. En su encuentro, Toña y Cirilo se darán cuenta de que, a pesar de sus diferencias, no son tan distintos como pensaban.

Celebración, pero también reflexión

Catalina Pereda invita al público a asistir a esta residencia artística: “El público, desde niños hasta adultos, va a encontrar algo para cada uno y, al mismo tiempo, para todos. En nuestro repertorio tenemos más de diez trabajos, cuatro de ellos son óperas para infancias, que son las que más nos piden y hemos dado más de 600 funciones con ellas. De la ópera para jóvenes y adultos, llevamos más de 80. El teatro para infancias nos ha permitido dialogar con toda la sociedad, con toda la familia, poniendo temas que nos parece necesario reflexionar, como la migración, la convivencia, la tolerancia, la identidad de género y el derecho a la memoria”.

En una reflexión sobre lo vivido en más de una década de trabajo como compañía. El director y compositor José Miguel Delgado (Jomi Delgado) destaca en especial el estreno de Iluminaciones, “una puesta más contemporánea y menos tradicional, que explora una historia completa como las sensaciones, a partir del texto base de La vida es sueño, de Calderón de la Barca”. Por su parte, Catalina Pereda señala: “Se trata de una reflexión sobre el olvido y la demencia, sobre una actriz que pierde la memoria, con base en la obra de Calderón de la Barca, pero revisitado a partir del punto de vista femenino”.

El segundo estreno, Sueños de ópera, habla de la experiencia de la compañía con los sueños que alguna vez tuvieron, del trabajo en equipo y de lo que implica sostener una compañía independiente con todas sus vicisitudes. “Es un ejercicio de valoración de lo hecho, en un balance entre la resistencia y las vicisitudes de una profesión que creemos debe ser libre y creativa, nunca acotada por burocracias. Se trata de los sueños del propio creador artístico y, claro, creemos que vale la pena seguir adelante”.

Actividades académicas

Para un mayor acercamiento con el público, el sábado 22 de marzo a las 16 horas se llevará a cabo un conversatorio con la maestra Didanwy Kent Trejo, profesora de la UNAM y ex directora del Aula del Espectador de la misma institución, además de otros dos invitados “sorpresa”.

El domingo 23 a las 11 horas se realizará una visita guiada por la exposición de bocetos de escenografía, iluminación, vestuario y partituras que hará la compañía en el vestíbulo del Teatro El Galeón, como una retrospectiva visual de la compañía. Además, del 27 de marzo al 3 de abril se realizará un Taller creativo de ópera, de 17 a 19 horas, con el equipo creativo de la compañía, con inscripción gratuita y previa inscripción.

